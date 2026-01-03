HABER

ABD Başkanı Trump açıkladı: Venezuela operasyonunda Maduro ve eşi yakalandı!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Venezuela'daki operasyon hakkında son dakika açıklaması geldi. Operasyonları ABD'nin üstlendiğini açıklayan Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığını duyurdu.

Doğukan Akbayır

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD kuvvetlerinin Venezuela’ya yönelik geniş kapsamlı bir askeri operasyonu başarıyla tamamladığını duyurdu.

MADURO VE EŞİ YAKALANDI

Trump, yaptığı resmi açıklamada Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşinin, ABD kolluk kuvvetleriyle eş güdümlü olarak yürütülen operasyon kapsamında ele geçirilerek ülke dışına çıkarıldığını söyledi.

TRUMP SAAT 19.00'DA KONUŞACAK

Operasyonun detaylarına ilişkin henüz kapsamlı bir bilgi paylaşılmazken, Başkan Trump konuya dair TSİ 19:00'da Mar-a-Lago’da bir basın toplantısı düzenleyeceğini ilan etti.

