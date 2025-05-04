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Ukrayna lideri Zelenskiy'den Çekya'ya ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin top ve tank mermisi tedarikine yönelik Çekya inisiyatifinin sürdürülmesi, hava savunma işbirliğinin genişletilmesi ve Rusya’ya yönelik ortak baskıların artırılması konularını görüşmek üzere Prag’a gitti.

Ukrayna lideri Zelenskiy'den Çekya'ya ziyaret

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Zelenskiy ve eşi Olena Zelenskiy'yi Prag Havalimanı'nda karşıladı.

Bakan Lipavsky, sosyal medya hesabı X’te yaptığı açıklamada, Prag Havalimanı'nda "özgür dünyanın lideri" Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i karşıladığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de sosyal medya hesabı X üzerinden Çekya ziyaretinin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, ziyaret kapsamında başta Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve Başbakan Petr Fiala olmak üzere bir dizi temaslarda bulunacağını, buradaki Ukraynalılarla bir araya geleceğini ifade etti.

Çekya'ya ilkeli desteği ve işbirliğini güçlendirdiği için şükranlarını sunmak istediğini belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Çekya tarafından Ukrayna için üçüncü ülkelerden top ve tank mermisi tedarikine ilişkin inisiyatif, etkisini kanıtlamıştır ve bu çabayı sürdüreceğiz. Bir diğer işbirliği alanı; askeri havacılığımızın geliştirilmesi, pilot eğitim programlarının genişletilmesi ve F-16 filomuzun desteklenmesidir. Çek Cumhuriyeti ve havacılık koalisyonunun diğer üyeleriyle birlikte, Ukrayna için güzel haberler hazırlıyoruz. Elbette, diplomatik çabaları ve kalıcı bir ateşkes ile savaşın sona ermesi için Rusya'ya yönelik ortak baskımızı da görüşeceğiz."

Zelenskiy, Çekya ziyaretine eşlik eden eşi Olena Zelenskiy’nin de burada yapılacak bazı etkinliklere katılacağını, "Ukrayna için Sağlık İnisiyatifi Konferansı"nın açılışında hazır bulunacağını, söz konusu inisiyatifin uluslararası tıp işbirliğini güçlendirmek ve Ukrayna halkının yaşamını korumak için önemli bir platform olduğunun altını çizdi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çekya Ukrayna zelenskiy
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