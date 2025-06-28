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Ukrayna'nın, Rus ordusunun 3 helikopteri ve Pantsir S-1 hava savunma sistemini imha ettiği iddiası

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rus ordusuna ait 3 adet helikopter ile bir Pantsir S-1 hava savunma füze sisteminin imha edildiğini iddia etti.

Ukrayna'nın, Rus ordusunun 3 helikopteri ve Pantsir S-1 hava savunma sistemini imha ettiği iddiası

SBU'ya ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndaki "Kirovskoe" askeri havaalanına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu hava savunma sistemleri, mühimmat depolarıyla İHA'ların depolandığı alanlarda yangın ve hasarın meydana geldiği aktarılarak, ifadeler kullanıldı:

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"Mevcut veriler, çok amaçlı ve saldırı helikopterlerinden Mi-8, Mi-26 ve Mi-28'in yanı sıra kundağı motorlu uçaksavar füzesi ve hava savunma kompleksi Pantsir-S1'in imha edildiğini gösteriyor."

Açıklamaya göre saldırı bu gece yapıldı.

ODESSA'YA DÜZENLENEN SALDIRIDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 17 KİŞİ YARALANDI

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Odessa kentine İHA saldırısı düzenlediği bildirildi.

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Açıklamada, saldırı sonucu 2 kişinin öldüğü, 3'ü çocuk 17 kişinin yaralandığı belirtilerek, Rusların kente 20'den fazla İHA ile saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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