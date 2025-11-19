Ukrayna'nın, Trump yönetiminin hazırladığı barış planında birçok noktaya itiraz ettiği iddia edildi

ABD merkezli Axios internet sitesinin ismi açıklanmayan ABD'li ve Ukraynalı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı bitirmek amacıyla 28 maddelik bir plan hazırladı.

Trump'ın planında, ABD'nin ve diğer ülkelerin Kırım ve Donbas'ı yasal olarak Rus toprağı olarak tanıyacağı ifade edilirken, Ukrayna'dan böyle bir şeyin talep edilmeyeceği aktarıldı.

Planla ilgili doğrudan bilgi sahibi bir kaynak, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile müzakere etmek üzere yetkilendirildiğini ve Umerov'un yorumlarının çoğunun 28 maddelik planın metnine dahil edildiğini ileri sürdü.

Ukraynalı yetkili ise Umerov'un toplantı sırasında planın şartlarını kabul etmediğini ve Ukrayna'nın birçok noktaya itiraz ettiğini iddia etti.

ABD'li yetkili, Başkan Donald Trump yönetiminin, söz konusu planda, bazı Ukrayna bölgelerinin, Moskova yönetimine bırakılmasının öngörüldüğünü öne sürdü.

Bu durumun koşula bağlı olduğunu belirten ABD'li yetkili, bunun Rusya'nın Ukrayna ve Avrupa’ya yönelik gelecekte olası bir Rus saldırısına karşı ABD’ye güvenlik garantisi vermesi karşılığında olabileceğini iddia etti.

ABD'li yetkili, Trump yönetiminin, Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi durumunda Kiev yönetiminin "zaten topraklarını kaybedeceğini," bu nedenle şimdi bir anlaşmaya varmanın "Ukrayna'nın çıkarına olduğunu" düşündüğünü aktardı.

ABD'li yetkiliye göre, Trump yönetiminin 28 maddelik planında, Rusya'nın Luhansk ve Donetsk'in (Donbas bölgesinin) fiili kontrolünü ele almasının öngörüldüğünü öne sürdü.

Rusya'nın fiili kontrolü altına geçtikten sonra Ukrayna'nın çekileceği Donbas'ın askerden arındırılmış bölge olarak kabul edileceğini iddia eden yetkili, Rusya'nın buraya asker konuşlandıramayacağını öne sürdü.

Kaynaklar, geçen hafta sonu Witkoff ile Umerov arasındaki görüşmelere üst düzey bir Katarlı yetkilinin katıldığını öne sürdü.

Söz konusu planla ilgili doğrudan bilgi sahibi iki kaynak, Katar ve Türkiye'nin, Trump'ın yeni planının hazırlanmasında ve ABD'nin arabuluculuk çabalarının desteklenmesinde rol oynadığını savundu.

Kaynaklardan biri, "Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğu Gazze'deki savaşın sona ermesine yardımcı oldu ve Ukrayna'daki savaşın sona ermesine de yardımcı olabilir." dedi. (Kaynak:AA)

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır