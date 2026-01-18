400 bin lira ceza kesildi, ifadesi dikkat çekti: "Burdur'un ekonomisine büyük katkım var"

Burdur–Fethiye kara yolu uygulama noktasında polis ekipleri, S.P. yönetimindeki tırı rutin kontroller sırasında durdurdu. İncelemede, dorsede 26 büyükbaş hayvan bulunduğu tespit edildi.

400 BİN LİRA CEZA YEDİ

Taşıma izni olmadan hayvanların taşındığın belirlenmesi üzerine durum Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından tır, Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesine çekilerek hayvanlara küpeleme işlemi yapıldı. Daha sonrasında Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, besiciye "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"nun ilgili maddeleri ile Bakanlıkça alınan tedbirlere uymamaktan ve küpesiz hayvandan dolayı yaklaşık 400 bin lira idari para cezası uyguladı.

"GEÇEN HAFTA 900 BİN LİRA CEZA YEDİM"

Şap karantinasında küpesiz hayvan ticareti yapan K.A. ise, "Burdur’un ekonomisine çok büyük katkımız var. Her hafta en az 10 tır hayvan çıkarıyoruz. 1 sene hayvan hastalığı sürer mi? Geçen hafta 900 bin lira ceza yedim" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır