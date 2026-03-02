HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Orta Doğu karıştı! Fransa'dan nükleer adımı geldi: Yıllar sonra bir ilk

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve Tahran'ın da karşılık vermesi üzerine Orta Doğu'da alarm verildi. Savaşın 3'üncü gününde Fransa'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, küresel gelişmelere dikkati çekerek Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini ve caydırıcılığını güçlendireceğini söyledi.

Orta Doğu karıştı! Fransa'dan nükleer adımı geldi: Yıllar sonra bir ilk
Recep Demircan

Macron, ülkenin batısındaki Brest kentinde nükleer denizaltıların bulunduğu Ile Longue Üssü'nde Fransa'nın nükleer stratejisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'dan artan tehditler ve ABD ile müttefiklik ilişkilerinin sorgulandığı bir dönemde konuşan Macron, "Özgür olmamız için bizden korkmalılar." dedi.

Orta Doğu karıştı! Fransa dan nükleer adımı geldi: Yıllar sonra bir ilk 1

"DOKTRİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ"

Fransa'nın nükleer silahlarının olası kullanımına ilişkin doktrinde değişikliğe gittiklerini açıklayan Macron, "Jeopolitik bir kırılma döneminden geçiyoruz. (Nükleer) Modelimizi güçlendirmeliyiz." dedi.

Macron yeni doktrini, "stratejik ve teknik anlamda NATO'nun çabalarını tamamlayıcı" ve "ileri caydırıcılık" olarak tanımladı.

Orta Doğu karıştı! Fransa dan nükleer adımı geldi: Yıllar sonra bir ilk 2

SAYISINI VERMEDİ

Fransa'nın 10 yıllar sonra ilk kez nükleer savaş başlığı sayısını artıracağını duyuran Macron, bu başlıkların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Macron, "ileri caydırıcılık" aşamasının, Avrupalı müttefiklere Fransız caydırıcılık tatbikatlarına katılma olanağı sunacağını, Almanya ve İngiltere ile konvansiyonel caydırıcılık seçeneklerini genişletmeye yönelik çok uzun menzilli füzeler üzerinde ortaklaşa çalışacaklarını kaydetti.

Rusya'nın saldırganlığının arttığı ve ABD'de Başkan Donald Trump döneminde Avrupa ile müttefik ilişkilerinin giderek sorgulanır hale geldiği uluslararası ortamda, Avrupa'nın tek nükleer gücü konumunda bulunan Fransa'nın nükleer şemsiyesinin Avrupa'nın tamamına genişletmesi tartışmaları artmıştı.

02 Mart 2026
02 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile görüştü
Bolu Belediye Başkanı Özcan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiBolu Belediye Başkanı Özcan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fransa macron nükleer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kara harekatı sinyali! Trump: "Büyük dalga yakında geliyor"

Kara harekatı sinyali! Trump: "Büyük dalga yakında geliyor"

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

O maç taraftarı ayaklandırdı! Osimhen İran'a gidiyor

O maç taraftarı ayaklandırdı! Osimhen İran'a gidiyor

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.