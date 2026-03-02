HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İncirlik Üssü görüntülerinin canlı yayınlanmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı: Karar açıklandı

İran ile ABD ve İsrail arasında çatışmaların başlamasıyla birlikte Adana'daki İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığına ilişkin görüntülerin canlı yayınlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında karar verildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İncirlik Üssü görüntülerinin canlı yayınlanmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı: Karar açıklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Şubat'ta İncirlik Üssü'ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlandığının tespit edilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişinin ardından 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

KOZA TV VE ANKA HABER AJANSINDAN 5 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı ve oturduğu apartmanın çatısından üssün görüntülerinin çekilmesine izin veren Ömer Aydoğan, adliyeye sevk edildi.

İncirlik Üssü görüntülerinin canlı yayınlanmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı: Karar açıklandı 1

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 5 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla salıverildi.

BAŞSAVCILIK YAZILI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Başsavcılıktan 28 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlandığının tespit edildiği belirtilmişti.

Askeri tesis ve üslerin konum, güvenlik tertibatı ve fiziki yapısına ilişkin görüntülerin kamuya açık şekilde paylaşılmasının milli güvenlik açısından risk teşkil ettiği bildirilen açıklamada, "Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 7. ve 25/A maddeleri kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır." denilmişti.

İncirlik Üssü görüntülerinin canlı yayınlanmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı: Karar açıklandı 2

"ASKERİ TESİS VE GÜVENLİK ALANLARINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜ VE BİLGİLERİN YETKİSİZ ŞEKİLDE PAYLAŞILMASI"

Açıklamada, "Milli güvenliği ilgilendiren askeri tesis ve güvenlik alanlarına ilişkin görüntü ve bilgilerin yetkisiz şekilde paylaşılması, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte olup, kamu düzeni ve devlet güvenliği bakımından ciddi sonuçlar doğurabilecek mahiyettedir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

02 Mart 2026
02 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FETÖ firarisi eski başsavcıvekili yakalandıFETÖ firarisi eski başsavcıvekili yakalandı
İran hedef almıştı! Netanyahu saldırı sonrası ortaya çıktıİran hedef almıştı! Netanyahu saldırı sonrası ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana İncirlik Üssü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kara harekatı sinyali! Trump: "Büyük dalga yakında geliyor"

Kara harekatı sinyali! Trump: "Büyük dalga yakında geliyor"

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

O maç taraftarı ayaklandırdı! Osimhen İran'a gidiyor

O maç taraftarı ayaklandırdı! Osimhen İran'a gidiyor

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.