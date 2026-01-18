OpenAI düğmeye bastı: ChatGPT'de reklam dönemi başlıyor!

ChatGPT'de reklam dönemi başlıyor. ChatGPT Go'nun küresel lansmanını duyuran OpenAI, ChatGPT'de reklam dönemiyle ilgili de beklenen açıklamayı yaptı. İşte ChatGPT'de reklam döneminin ayrıntıları...

CHATGPT'YE REKLAM GELİYOR

GSMArena'da yer alan habere göre; OpenAI, önümüzdeki haftalarda ABD'de yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin ücretsiz ve Go sürümlerindeki giriş yapmış yetişkin kullanıcılar için reklamları test etmeye başlamayı planlıyor.

OpenAI, ChatGPT'deki yanıtların reklamlardan etkilenmeyeceğini; reklamların her zaman yanıtlardan ayrı tutulacağını ve açıkça etiketleneceğini belirtiyor. Ayrıca, ChatGPT ile yaptığınız konuşmalar reklamverenlere karşı gizli kalacak.

OpenAI, reklamları test etmeye; yapay zeka sohbet robotuyla yaptığınız konuşmaya dayalı ilgili bir sponsorlu ürün veya hizmet olduğunda, bunları ChatGPT yanıtlarının en altında göstererek başlamayı planlıyor. OpenAI tarafından paylaşılan aşağıdaki görsel, test sürecinde ilk reklam formatlarının nasıl görünebileceğini gösteriyor.

CHATGPT'DE REKLAMLAR İLK AŞAMADA BÖYLE GÖRÜNECEK

ChatGPT kullanıcıları ayrıca bir reklam görüp, satın alma kararı vermek için gereken soruları doğrudan (o reklama yönelik olarak) sorabilecekler.

ChatGPT'nin Plus, Pro, Business ve Enterprise aboneliklerinde ise reklam bulunmayacak.