HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

OpenAI düğmeye bastı: ChatGPT'de reklam dönemi başlıyor!

OpenAI, önümüzdeki haftalarda ABD'de yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin ücretsiz ve Go planlarında reklamları test etmeye başlamayı planladığını açıkladı. ChatGPT'nin Plus, Pro, Business ve Enterprise aboneliklerinde ise reklam yer almayacak.

OpenAI düğmeye bastı: ChatGPT'de reklam dönemi başlıyor!
Enes Çırtlık

ChatGPT'de reklam dönemi başlıyor. ChatGPT Go'nun küresel lansmanını duyuran OpenAI, ChatGPT'de reklam dönemiyle ilgili de beklenen açıklamayı yaptı. İşte ChatGPT'de reklam döneminin ayrıntıları...

CHATGPT'YE REKLAM GELİYOR

GSMArena'da yer alan habere göre; OpenAI, önümüzdeki haftalarda ABD'de yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin ücretsiz ve Go sürümlerindeki giriş yapmış yetişkin kullanıcılar için reklamları test etmeye başlamayı planlıyor.

OpenAI, ChatGPT'deki yanıtların reklamlardan etkilenmeyeceğini; reklamların her zaman yanıtlardan ayrı tutulacağını ve açıkça etiketleneceğini belirtiyor. Ayrıca, ChatGPT ile yaptığınız konuşmalar reklamverenlere karşı gizli kalacak.

OpenAI, reklamları test etmeye; yapay zeka sohbet robotuyla yaptığınız konuşmaya dayalı ilgili bir sponsorlu ürün veya hizmet olduğunda, bunları ChatGPT yanıtlarının en altında göstererek başlamayı planlıyor. OpenAI tarafından paylaşılan aşağıdaki görsel, test sürecinde ilk reklam formatlarının nasıl görünebileceğini gösteriyor.

CHATGPT'DE REKLAMLAR İLK AŞAMADA BÖYLE GÖRÜNECEK

OpenAI düğmeye bastı: ChatGPT de reklam dönemi başlıyor! 1

ChatGPT kullanıcıları ayrıca bir reklam görüp, satın alma kararı vermek için gereken soruları doğrudan (o reklama yönelik olarak) sorabilecekler.

ChatGPT'nin Plus, Pro, Business ve Enterprise aboneliklerinde ise reklam bulunmayacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
400 bin lira ceza kesilen şahıs: "Ekonomiye çok büyük katkım var"400 bin lira ceza kesilen şahıs: "Ekonomiye çok büyük katkım var"
İndirimi duyan dondurucu soğukta saatlerce beklediİndirimi duyan dondurucu soğukta saatlerce bekledi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.