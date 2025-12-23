HABER

Ukrayna ordusu, Siversk'ten geri çekildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusunun Rus ordusunun sayısal üstünlük sağladığı ve kesintisiz baskılarını sürdürdüğü Donetsk bölgesinin Siversk kentinden geri çekildiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlandırılmasına yönelik diplomatik trafik sürerken, taraflar arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesindeki Siversk kentinden geri çekildiğini bildirdi. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, geri çekilme kararının askerlerin can güvenliği ve kaynakların korunması doğrultusunda alındığı aktarılırken, "İşgalciler sayısal üstünlükleri ve küçük taarruz gruplarının olumsuz hava şartları sırasındaki kesintisiz baskıları sayesinde ilerleme kaydetti" ifadeleri kullanıldı.

"GERİ ÇEKİLME SÜRECİNDE RUS TARAFINA AĞIR KAYIPLAR YAŞATILDI"

Açıklamada, Ukrayna ordusunun kentteki Rus unsurlarına yönelik saldırılarının devam ettiği belirtilirken, geri çekilme sürecinde de karşı tarafa ağır kayıplar yaşatıldığı öne sürüldü. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, kentte konuşlanan Rus unsurlarının lojistiklerinin kısıtlandığını ve Rusya’nın cephede daha fazla ilerleme kaydetmemesi için bütün önlemlerin alındığını açıkladı.

"KALE KUŞAĞI"NA 40 KM UZAKLIKTAYDI

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önce yaklaşık 10 bin nüfusa sahip olan Siversk kentinin, Donetsk bölgesinin savunmasında büyük bir rol oynadığı düşünülüyor. Siversk’in, Ukrayna’nın "kale kuşağı" olarak nitelendirilen bölgesinin kuzeyinde kalan Sloviansk şehrine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olduğu biliniyor.

(İHA)

23 Aralık 2025
23 Aralık 2025

Kaynak: İHA
