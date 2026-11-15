HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Ukrayna: Rusya, bir haftada 2 bin 300'den fazla İHA, 1590 güdümlü bomba ve 15 füzeyle saldırılar düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir hafta içerisinde ülkesine yönelik saldırılarda 2 bin 300'den fazla insansız hava aracı (İHA), 1590 güdümlü bomba ve 15 adet farklı tipte füze kullandığını bildirdi.

Ukrayna: Rusya, bir haftada 2 bin 300'den fazla İHA, 1590 güdümlü bomba ve 15 füzeyle saldırılar düzenledi

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın son bir hafta boyunca Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Rus ordusunun bu süreç içerisinde 2 bin 300'den fazla İHA ve 1590 güdümlü bombayla saldırılar düzenlediğini aktaran Zelenskiy, saldırılarda farklı tipte 15 füzenin de kullanıldığını belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji ve ulaştırma altyapısını da hedef aldığı saldırılarda 16 kişinin yaralandığına işaret etti.

ABD merkezli SpaceX'in Starlink sisteminin Ukrayna ordusuna sunduğu internet hizmetindeki kısıtlamaların devam ettiğine değinen Zelenskiy, bu durumun Rus İHA saldırılarının önlenmesini engellediğine dikkati çekti.

Zelenskiy, söz konusu kısıtlamanın kaldırılması gerektiğini kaydederek, kış öncesinde can güvenliğinin ve Ukrayna enerji sektörünün korunmasının buna bağlı olduğunun altını çizdi.

Sorunların çözülmesi için ABD tarafıyla görüşmelerin devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Tarihin doğru tarafında olmak önemlidir. Ukrayna'ya yardım edilmesi lazım." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yozgat'ta 4 ATM'ye zarar veren zanlı yakalandıYozgat'ta 4 ATM'ye zarar veren zanlı yakalandı
Saman balyalarının istiflendiği alamda yangınSaman balyalarının istiflendiği alamda yangın

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır! Randevu dahi vermedi: Hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır! Randevu dahi vermedi: Hesap sorulacak

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Trabzonspor'un eski yıldızı adım adım Galatasaray'a!

Trabzonspor'un eski yıldızı adım adım Galatasaray'a!

Final kararı sonrası ateşli sahnelerin dozu arttı!

Final kararı sonrası ateşli sahnelerin dozu arttı!

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

Bakan Şimşek emekliler için tarih verdi

Bakan Şimşek emekliler için tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.