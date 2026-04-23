Ukrayna: Rusya'nın Dnipro'ya düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Dnipro kentine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Mevcut bilgilere göre saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, saldırıdan etkilenen 26 kişiye psikolojik destek sağlandığı vurgulandı.

"RUS ORDUSU 155 SİHA İLE SALDIRILAR DÜZENLEDİ"

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Rusya'nın bu gece Ukrayna'ya 155 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırılar düzenlediği açıklandı.

Hava Savunma Kuvvetlerince 139 SİHA'nın etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, kalan SİHA'ların ise ülkede 9 noktaya isabet ettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, Rus ordusunun saldırılarda "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi SİHA'lar kullandığı kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

