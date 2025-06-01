Ukrayna saldırısının detayları ortaya çıktı! Rusya'ya tırlarla sızdılar... Dronları gören halk saldırıyı taşla önlemek istedi

Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında yarın yapılması beklenen görüşme öncesi bölgede tansiyon yükseldi. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Rusya'ya ait nükleer taşıyabilen 40 bombardıman uçağının vurulduğunu aktardı.

O ana ait görüntüler de paylaşılırken, Ukrayna basınına demeç veren Ukrayna Güvenlik Servisi içinden bir kaynak, "Düşman stratejik bombardıman uçakları Rusya’da topluca yanıyor. Bu, SBU'nun özel bir operasyonunun sonucu" açıklamasını yaptı.

İLK TAHMİNLERE GÖRE ZARAR 2 MİLYAR DOLARDAN FAZLA

Ukrayna basınına göre Kiev, Rus topraklarındaki Olenya ve Belaya havaalanlarını hedef aldı. İlk tahminlere göre Rus uçaklarına verilen zarar 2 milyar doları aşıyor. Uçakların onarımının zaman alacağı ve bazı platformların tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.

RUSYA'DAN ART ARDA AÇIKLAMALAR GELDİ

Murmansk Bölge Valisi Andrey Çibis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye Ukrayna’nın İHA saldırısı düzenlediğini kaydederek, “Hava savunma sistemleri, güvenlik güçleri ve Acil Durum Bakanlığı yetkilileri çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Sükunet çağrısı yapan Çibis, sosyal medyada saldırılarla ilgili fotoğraf ve görüntü paylaşılmamasını istedi.

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, kamikaze dronların uçtuğu ve yoğun dumanların yükseldiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, bölgedeki bir askeri birliğe saldırı olduğunu doğruladı. İHA’ların sayısının henüz sayılmadığını aktaran Kobzev, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili acil durum karargahı kurulduğunu ifade etti.

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Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çocuk Bayramı’nda Ukrayna’nın bölgeye saldırı düzenlediğine dikkati çekerek, ilk bilgilere göre can kaybı yaşanmadığını, düşen İHA’ların hasara neden olduğunu ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

UKRAYNA SALDIRISININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün güvenlik konseyini toplayacağı da gelen haberler arasında yer aldı. Ukrayna saldırısının ise detayları ortaya çıkmaya başladı.

TIRLA SIZDILAR, DRONLA VURDULAR

BUkrayna'nın Rusya'ya içinde dronlar bulunan tırlarla sızdığı ortaya çıktı. Tırlardan kalkan dronlar Rusya'daki hedeflere saldırdı. Öte yandan tırlardan dron kalktığını göre Ruslar, dronları taşla düşürmeye çalıştı.