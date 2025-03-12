Ukrayna vatandaşı müslüman olup Furkan adını aldı

Giresun İl Müftülüğüne müracaat etmesinin ardından Iastremskyi için ihtida merasimi düzenlendi. Kuran tilavetiyle başlayan merasimde, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Ukraynalı Iastremskyi’ye İslam dini hakkında bilgi verdi.

Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Iastremskyi "Furkan" ismini aldı.

"İSLAMİYET’TE KENDİMİ BULDUM"

Uzun zamandır hakikati arayan bir insan olarak çeşitli inançları araştırdığını ifade eden Iastremskyi, "Kur'an-ı Kerim’i okuma fırsatı buldum ve onun derin maneviyatı beni derinden etkiledi. Ayrıca, İstanbul Ayasofya Camii’nde hissettiğim manevi atmosfer, bu yolculuğumda önemli bir dönüm noktası oldu. İçimde hissettiğim huzur ve anlam arayışı beni İslam’ı daha yakından tanımaya yönlendirdi. Bu yeni başlangıçta tercih ettiğim ‘Furkan’ ismi, hak ile batılı ayırt eden anlamına geliyor ve benim için büyük bir anlam taşıyor" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır