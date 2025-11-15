HABER

Ula’da trafik kazası: 3 yaralı

Ula Kızılağaç Mahallesi Mudurnu Kavşağı’nda meydana gelen tek taraflı kazada beton bariyere çarpan araçtaki 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 ER 103 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarpması sonucunda meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye Polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk ederken araç içerisinde bulunan 1 kişinin ağır yaralı olduğu bildirildi.Kaynak: İHA

