Ula’da yol kenarında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi yakınlarında yol kenarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi mevkisinde yol kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına karadan müdahale edilirken, hava araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın çevredeki ormanlık alana sıçramadan ve büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır