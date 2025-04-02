Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan "boykot çağrıları"na tepki

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üreten, istihdam sağlayan her kişi ve kurumun, Türkiye'nin milli gücü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"BOYKOT ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KİRLİ SÖYLEMLER, BU MİLLETİ YILDIRAMAZ"

"Bu güce zarar vermek isteyenlerin hedefi sadece markalar değil, emeğimiz, birlikteliğimiz ve geleceğimizdir. Boykot adı altında yürütülen kirli söylemler, bu milleti yıldıramaz. Aziz milletimiz neyin ne olduğunu bilir, ferasetiyle, basiretiyle her oyunu bozar. Toplumu bölmeye çalışanlar yine ve her zaman kaybedecektir. Biz biriz ve birlikte güçlüyüz."

Üreten, istihdam sağlayan her kişi ve kurum, Türkiye’nin millî gücüdür.

Bu güce zarar vermek isteyenlerin hedefi sadece markalar değil; emeğimiz, birlikteliğimiz ve geleceğimizdir.



Boykot adı altında yürütülen kirli söylemler, bu milleti yıldıramaz.

Aziz milletimiz neyin ne… pic.twitter.com/jKaek8xBMJ — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) April 1, 2025

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır