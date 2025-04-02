HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan "boykot çağrıları"na tepki

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan "boykot çağrıları"na tepki

02.04.2025 11:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boykot adı altında yürütülen kirli söylemlerin, bu milleti yıldıramayacağını belirterek, "Aziz milletimiz neyin ne olduğunu bilir, ferasetiyle, basiretiyle her oyunu bozar." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan "boykot çağrıları"na tepki

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üreten, istihdam sağlayan her kişi ve kurumun, Türkiye'nin milli gücü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"BOYKOT ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KİRLİ SÖYLEMLER, BU MİLLETİ YILDIRAMAZ"

"Bu güce zarar vermek isteyenlerin hedefi sadece markalar değil, emeğimiz, birlikteliğimiz ve geleceğimizdir. Boykot adı altında yürütülen kirli söylemler, bu milleti yıldıramaz. Aziz milletimiz neyin ne olduğunu bilir, ferasetiyle, basiretiyle her oyunu bozar. Toplumu bölmeye çalışanlar yine ve her zaman kaybedecektir. Biz biriz ve birlikte güçlüyüz."

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
'Kuzugöbeği mantarı’ çıkmaya başladı'Kuzugöbeği mantarı’ çıkmaya başladı
Antalya’da ruhsatsız silah operasyonu: 1 kişi tutuklandıAntalya’da ruhsatsız silah operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
boykot ulaştırma ve altyapı bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri yarın başlıyor

Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri yarın başlıyor

Bir zam daha! Akaryakıtta tabela değişiyor

Bir zam daha! Akaryakıtta tabela değişiyor

Erdoğan önermişti! AK Parti'de 'Nevruz' çalışmaları başlıyor

Erdoğan önermişti! AK Parti'de 'Nevruz' çalışmaları başlıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i örnek verdi, Fatih Altaylı iddiası gündemi sarstı! “Zor bulunur"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i örnek verdi, Fatih Altaylı iddiası gündemi sarstı! “Zor bulunur"

Sonu cinayet olan kavgayı ayırmadığı için bela oldular!

Sonu cinayet olan kavgayı ayırmadığı için bela oldular!

Kılıçdaroğlu dün sinyalini vermişti! CHP'de delegeler harekete geçti

Kılıçdaroğlu dün sinyalini vermişti! CHP'de delegeler harekete geçti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.