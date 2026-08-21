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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TEKNOFEST Mavi Vatan’ı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlik alanını ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TEKNOFEST Mavi Vatan’ı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlik alanını ziyaret etti. TCG Savarona gemisini gezen Uraloğlu, SAT ve SAS komandolarının gösterisini izledi. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, beraberinde Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile gittiği festival alanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün stantlarını gezdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TEKNOFEST Mavi Vatan’ı ziyaret etti 1

Burada yetkililerden denizcilik sektöründe dijitalleşme ve milli teknoloji hamlelerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Uraloğlu, stantlarda görevli öğrencilerle de sohbet ederek projelerini inceledi. Uraloğlu, gençleri tebrik ederek Türkiye’nin denizlerdeki teknoloji gücüne katkı sunanlara teşekkür etti.

Daha sonra Türkiye’nin STCW uyumlu ve Türk Loydu onaylı ilk "Tam Görev Gemi Köprüüstü Simülatörü"nü inceleyen Uraloğlu, etkinlik alanında yer alan tarihi TCG Savarona gemisini de ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) komandoları tarafından icra edilen operasyon tatbikatını da izledi.

Ziyarette Bakan Uraloğlu’na, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın yanı sıra, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Cengiz Topel Deniz Hava Komutanı Tümamiral Mehmet Savaş Eser, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ve emekli Korgeneral Zekai Aksakallı eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Teknofest ulaştırma ve altyapı bakanı
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