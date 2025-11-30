HABER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki yangın tamamen söndürülmüştür"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Rusya’ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki yangın tamamen söndürülmüştür" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Rusya’ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki yangın tamamen söndürülmüştür" dedi.

Rusya’ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS ve VIRAT isimli gemiler hakkında açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şu bilgileri aktardı:

"Rusya’ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki yangın tamamen söndürülmüştür. Geminin karaya çekilmesi konusunda gemi şirketi ile görüşmeler devam etmektedir. VIRAT isimli gemi ile ilgili çeki operasyonu devam etmekte olup, geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli limanına yanaştırılması planlanmaktadır."

Kaynak: İHA

