Ulayıcılık ve dokuma sanatı tehlikede

Denizli’nin Buldan ilçesinde, dokuma ve ulama ustası Ahmet Salih Gümüşkaya, ata mesleğinin ilgi görmediğini ifade etti. 59 yaşındaki usta, dokumacılık ve ulama ile 45 yıldır uğraşıyor. 6 yaşında başladığı bu meslekte, öğrendiklerini babasından aldı. Ancak, usta, yeni nesilin bu alanda çalışmadığını dile getirdi.

EL TEZGAHLARINDA ÇALIŞANLARIN SAYISI AZALIYOR

Açıklamalarına devam eden Gümüşkaya, emek verdikleri zaman, sağlıklı kaldıkları sürece mesleklerini sürdüreceklerini ifade etti. Buldan'da hemen hemen her ürünü dokuduklarını belirtti. Bunlar arasında Buldan bezi, peştamal, şal ve fular gibi ürünler yer alıyor. Yine bu alanda artık sadece 60 yaş ve üzeri ustaların çalıştığını söyledi.

Ulayıcılık ve dokumacılık için dikkat ve sabır gerektiğini vurguladı. Otomatik tezgahlarda daha fazla üretim yapıldığını ifade etti. Bu durum, el tezgahlarında çalışanların sayısını azaltıyor. Zamanında bu meslekten geçim sağladığını, ancak artık durumun değiştiğini anlattı. Eski ustaların azalmasını üzüntüyle karşıladı. Geçmişte olduğu gibi hevesli olanların kalmadığını belirtti.

