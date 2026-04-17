O ülkenin bakanı açıkladı: Hackerlardan termik santrale 'yıkıcı' saldırı girişimi!

İsveç hükümeti, geçtiğimiz yıl ülkenin termik santrallerinden birine yönelik bir siber saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı. Santralin faaliyetlerini aksatma maksatlı saldırının arkasında ise "Rus istihbarat ve güvenlik servisleriyle bağlantılı" hackerların olduğu iddia ediliyor.

Enes Çırtlık

Dünya genelinde siber güvenlik endişeleri giderek artarken, İsveç'ten gelen son bir haber tehlikenin boyutlarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

İSVEÇ'TEN RUS HACKERLARA 'YIKICI SİBER SALDIRI' SUÇLAMASI

TechCrunch'ta yer alan habere göre, İsveç hükümeti, hackerların geçtiğimiz yıl ülkedeki bir termik santralin faaliyetlerini durdurmayı hedefleyen "yıkıcı" bir siber saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Hedefteki santralin adı saklanırken, İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında saldırıyla ilgili okları Rus hackerlara çevirdi. Bakan Bohlin, 2025'in başlarında gerçekleşen bu girişimin arkasında "Rus istihbarat ve güvenlik servisleriyle bağlantılı" hackerların olduğunu öne sürdü.

"YERLEŞİK KORUMA MEKANİZMASI" SALDIRIYI ÖNLEDİ

Neyse ki bu siber saldırı amacına ulaşamadı. Bakanın açıklamalarına göre saldırı, sistemdeki "yerleşik bir koruma mekanizması" sayesinde engellendi.

Bakan Bohlin, hackerların strateji değiştirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bir zamanlar sadece DDoS (Denial-of-service attack/Servis dışı bırakma saldırısı) saldırıları düzenleyen Rus yanlısı gruplar, artık Avrupa'daki kuruluşlara karşı yıkıcı siber saldırılar düzenlemeye çalışıyor."

Bakan ayrıca bu saldırının, hackerların artık çok daha "riskli ve pervasız bir davranış" sergilediğinin işareti olduğunun altını çizdi.

BENZER OLAYLAR DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

İsveç'te yaşanan bu olay, aslında Rus hackerlarla bağlantılı olduğu öne sürülen kritik altyapı saldırılarının son örneklerinden biri. Devlet bağlantılı hackerlar, kamu hizmetlerinde aksamalara yol açma amacıyla giderek artan biçimde enerji ve su sistemlerini hedef alıyor. Hatırlayacağınız üzere; İsveç'teki bu girişimden önce, Aralık 2025'te Rusya, Polonya'nın elektrik şebekesinin bazı kısımlarını devre dışı bırakmaya çalışmakla suçlanmıştı.

Ayrıca, yine 2025'te Rus hackerlar Norveç'teki bir barajın sistemlerini kısa süreliğine ele geçirmiş ve baraj kapaklarını açarak milyonlarca litre suyun boşalmasına neden olmuştu. Hackerlar daha sonra barajın bilgisayar sistemlerinden atılmıştı.

Ocak 2024'ün başlarında ise Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde bir belediye enerji şirketine düzenlenen siber saldırı, dondurucu soğukların ortasında yüzlerce dairenin iki gün boyunca ısıtmasız kalmasına yol açmıştı. Araştırmacılar, bazı kanıtların hackerların Rusya'dan faaliyet gösterdiğine işaret ettiğini belirtse de bu iddia doğrulanamamıştı.

Son saldırıların çok daha öncesinde, 2015 yılında Ukrayna'nın elektrik şebekesinde geniş çaplı aksaklıklara yol açan siber saldırılardan da Rusya'nın sorumlu olduğu suçlaması kayıtlara geçmişti.

