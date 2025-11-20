Türkiye genelinde 'çöl tozu' uyarısı: Meteoroloji'den lodos alarmı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde lodosun etkisiyle taşınan çöl tozuna karşı uyardı. Bugün itibarıyla birçok bölgede yer yer gökyüzü puslu ve bulanık bir hava kazanacak.

HAVA MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının biraz artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya Kesimi'nde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BAZI İLLERİMİZDE GÜNÜN SICAKLIKLARI

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul: 20°C

İzmir: 23°C

Ankara: 17°C

Adana: 27°C

Çanakkale: 22°C

Afyonkarahisar: 19°C

Manisa: 22°C

Kırklareli: 20°C

Denizli: 22°C

Gaziantep: 19°C

Hatay: 22°C

Samsun: 23°C

Diyarbakır: 17°C

Malatya: 12°C

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

Uzmanlar, çöl tozu nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve hassas bünyelerde solunum rahatsızlığı riskine karşı vatandaşları uyardı.