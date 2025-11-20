Türkiye genelinde 'çöl tozu' uyarısı: Meteoroloji'den lodos alarmı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde lodosun etkisiyle taşınan çöl tozuna karşı uyardı. Bugün itibarıyla birçok bölgede yer yer gökyüzü puslu ve bulanık bir hava kazanacak.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının biraz artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya Kesimi'nde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
İstanbul: 20°C
İzmir: 23°C
Ankara: 17°C
Adana: 27°C
Çanakkale: 22°C
Afyonkarahisar: 19°C
Manisa: 22°C
Kırklareli: 20°C
Denizli: 22°C
Gaziantep: 19°C
Hatay: 22°C
Samsun: 23°C
Diyarbakır: 17°C
Malatya: 12°C
Uzmanlar, çöl tozu nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve hassas bünyelerde solunum rahatsızlığı riskine karşı vatandaşları uyardı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum