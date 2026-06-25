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Ülke tarihinde bir ilk! 'First Lady'nin pasaportuna el konuldu: 24 yıl hapsi isteniyor

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'in eşi First Lady Begona Gomez'in, hakkındaki dört suçtan yargılanacağı dava kapsamında ihtiyati tedbir olarak pasaportuna el konuldu. Gomez mevcut durumda ülke dışına çıkamıyor.

Ülke tarihinde bir ilk! 'First Lady'nin pasaportuna el konuldu: 24 yıl hapsi isteniyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begone Gomez'in pasaportuna el konması dünya çapında gündem oldu. Son olarak iki ay önce Başbakan Sanchez'e Çin seyahatinde eşlik eden Begona Gomez, hakkındaki suçlamalar kalkana kadar İspanya dışına çıkamayacak.

Ülke tarihinde bir ilk! First Lady nin pasaportuna el konuldu: 24 yıl hapsi isteniyor 1

'SİYASETİN YARGIYA ETKİSİ' TARTIŞMASI KIZIŞMIŞTI

İspanya'da "siyasetin yargıya etkisi" tartışmalarına neden olan davada, ihtiyati tedbir getirilmesine gerekçe olarak Başbakan Sanchez'in eşinin ülkeden kaçma riski bulunduğunu ileri süren hakim Peinado'nun, İspanyol polisinin "Begona Gomez'in adaletten kaçarken kendisine yardım edebileceğini" ima etmesi de hukuki ve siyasi polemiğe neden olmuştu.

İspanya'daki Yargı Genel Kurulu (CGPJ), "polisin, Begona Gomez'in kaçışını kolaylaştırabileceği" imasından dolayı hakim Peinado hakkında disiplin soruşturması başlatma kararı almıştı.

Ülke tarihinde bir ilk! First Lady nin pasaportuna el konuldu: 24 yıl hapsi isteniyor 2

24 YIL İSTENİYOR

Aşırı sağcı ve aşırı Katolik görüşleriyle bilinen Hazte Oir Derneğinin suçlaması sonrası yargılanacak Başbakan Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında 24 yıl, asistanı Cristina Alvarez için de 22 yıl hapis cezası talep ediliyor.

"Nüfuzunu kullanarak çeşitli şirket ve kuruluşlarla ticari ve profesyonel ilişkiler kurmak, kamu sübvansiyonları ve yardımlarından yararlanmaya çalışmakla" suçlanan Gomez'e yönelik iddialar arasında görev yaptığı Madrid Complutense Üniversitesi içinde geliştirdiği araç veya yazılım için sponsorluk, hizmet ve teknik destek sağlamak amacıyla kişisel konumundan yararlandığı, mali menfaat sağladığı, kamu fonlarını usulsüz kullandığı gibi suçlamalar da bulunuyor.

Jandarmaya bağlı Merkezi Operasyon Birimi (UCO), Begona Gomez hakkındaki tüm iddiaları yalanlayan rapor yayımlamıştı.

Başbakan Sanchez, eşinin yargılanacak olmasının arkasında "kişisel saldırılar, dezenformasyon kampanyaları ve yalanlar yoluyla iktidarın eylemlerini zayıflatmak" olduğunu ileri sürüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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