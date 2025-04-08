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Ulu kurtlar geri geldi! 12 bin yıl önce nesli tükenmişti, yeniden hayata döndüler... Bilim dünyasının konuştuğu haber: Dire Wolf!

Ulu kurtlar geri döndü... 12 bin yıl önce nesli tükenmiş ulu kurtlar, gen mühendisliğiyle yeniden hayata döndürüldü. Bilim dünyasında çığır açan yeni gelişmenin merkezi ABD oldu. DNA ve gen düzenleme teknolojisiyle yeniden hayata döndürülen 3 yavru ulu kurta Romulus, Remus ve Khaleesi isimleri verildi. 140 kiloya kadar çıkmaları beklenen kurtların, açıklanmayan güvenli bir yerde tutulduğu belirtildi.

Ulu kurtlar geri geldi! 12 bin yıl önce nesli tükenmişti, yeniden hayata döndüler... Bilim dünyasının konuştuğu haber: Dire Wolf!

Nesli 12 bin yıl önce tükenen ulu kurtlar, yeniden hayata döndürüldü. Söz konusu gelişme bir anda bütün dünyanın gündemine oturdu. Kayıp türleri geri getirmeyi amaçlayan Colossal Biosciences araştırmacıları soyu tükenmiş olan ulu kurtların fosillerinden faydalanarak DNA ve gen düzenleme teknolojisiyle yeniden hayata döndürdü. Bilim dünyasında çığır açacak gelişme şimdiden her yerde haber oldu.

GİZLİ YERDE TUTULUYORLAR! İSİMLERİ: ROMULUS, REMUS VE KHALEESİ

ABD'de gizli ve güvenli bir yerde tutuldukları belirtilen ve yaşları 3 ile altı ay arasında değişen kurt yavrularına Romulus, Remus ve Khaleesi isimleri verildi.

GAME OF THRONES'DAN ESİNLENİLDİ

Game of Thrones dizisindeki güçlü lider Daenerys Targaryen’in unvanından gelen Khaleesi ismi ise şimdiden kamuoyunda benimsendi bile.

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140 KİLOYA KADAR ÇIKABİLİYORLAR

Uzun beyaz tüyleri, kaslı çeneleri olan kurtlar, şimdiden yaklaşık 80 kiloya ulaşırken, büyüdüklerinde ise 140 kiloya kadar çıkmaları bekleniyor.

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ULU KURTLAR NASIL HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ?

Colossal bilim insanları, fosillerden elde edilen antik DNA'ları inceleyerek ulu kurtların sahip olduğu belirli özellikleri öğrendi. Araştırmacılar 13 bin yıllık bir kurt dişi ile doğal tarih müzesi koleksiyonlarının bir parçası olan 72 bin yıllık bir kafatası parçasını inceledi. Daha sonra ise uygun genetik kodlamayla 62 gün sonra denetiği değiştirilmiş yavruların dünyaya gelmesini sağladı.

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ULU KURT (DİRE WOLF) NEDİR?

Ulu kurt (Aenocyon dirus), Pleistosen döneminde Kuzey ve Güney Amerika’da yaşayan, gri kurttan daha büyük ve güçlü bir türdü. Ortalama 120 kilogram ağırlığındaki bu yırtıcılar, büyük dişleri ve güçlü çeneleriyle bison, tembel hayvan gibi avları hedefliyordu. Son Buzul Çağı’nın sonunda yok olan bu tür, artık sadece fosillerle anılıyordu.

ELON MUSK DA EVCİL MAMUT İSTEDİ

X'in sahibi Elon Musk ise paylaştığı bir gönderide, nesli tükenen kurtların geri getirilmesine gönderme yaparak ve fotoğraflarını paylaşarak, "Lütfen minyatür bir evcil hayvan yünlü mamut yapın" ifadelerini kullandı.

ADADFA

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Anahtar Kelimeler:
genetik DNA kurt abd
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