Uludağ'a kar yağdı! Pazar günü yeniden etkili olacak

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağdı. Öğleden sonra yağmaya başlayan kar, akşam saatlerinde de etkisini gösterirken, hava sıcaklığı ise 2 derece olarak ölçüldü.

Uludağ'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü bölgede yağış, zaman zaman devam etti. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, yağışın yaklaşık 1 saat içinde durması bekleniyor. Gece saatlerinde ise herhangi bir yağış öngörülmüyor.

PAZAR GÜNÜ YENİDEN BAŞLAYACAK

Pazar günü öğle saatlerinde yeniden başlaması beklenen kar yağışının, bölgede 1-2 santimetrelik örtü oluşturacağı tahmin ediliyor. Uludağ’da pazartesi ile cuma günleri arasında ise kar yağışı beklenmediği öğrenildi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

