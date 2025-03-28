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  4. Uludağ'da yaşanan 2 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında gözaltı sayısı 5'e yükseldi!

Uludağ'da yaşanan 2 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında gözaltı sayısı 5'e yükseldi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.03.2025 12:47
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Uludağ’da çıkan otel yangınında milli kayakçı Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta’nın hayatını kaybetmesinin ardından 4 kişi daha gözaltına alındı. Yangına neden oldukları iddia edilen otel çalışanları ve otel yöneticisi soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Uludağ'da yaşanan 2 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında gözaltı sayısı 5'e yükseldi!

Uludağ'da milli kayakçı Berkin Usta ile babası eski milli kayakçı ve kayak hocası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangını ile ilgili soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına jandarma tarafından gözaltına alındı. Dün sabaha karşı Uludağ Birinci Oteller Bölgesinde bulunan Kervansaray Otel'de çıkan yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında dün otel müdürü Tekin D. gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A. ile kapalı alanda yapılan mangal sonrası söndürülmeden açıkta bırakılan közler nedeniyle yangına neden oldukları iddia edilen otel çalışanları T.K, M.K.Ç. ve E.T. gözaltına alındı. Devam eden soruşturmada gözaltı sayısı böylelikle 5'e yükseldi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa Uludağ otel
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