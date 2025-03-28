HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uludağ'daki otel yangınına ilişkin gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Uludağ'daki otel yangınına ilişkin gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.03.2025 11:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludağ'da milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin 4 kişi daha gözaltına alındı.

Uludağ'daki otel yangınına ilişkin gözaltı sayısı 5'e yükseldi
  1. Oteller Bölgesi'ndeki otelde dün sabah saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemeler ve soruşturma devam ediyor.

Oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A. ile açıkta bıraktıkları közler nedeniyle şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasına neden oldukları iddia edilen kayak merkezi çalışanları T.K, M.K.Ç. ve E.T. gözaltına alındı.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan otel müdürü T.D'nin de arasında bulunduğu 5 kişinin sorguları sürüyor.

Dün sabah saatlerinde Uludağ'daki bir otelde yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürülmüştü.

Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

2025_03_usta27-1

Yahya Usta

Hayati tehlikesi bulunan Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında otel müdürü T.D. gözaltına alınmıştı.

007_2025_10_MART_16_20250327_2_68316275_111095836

(AA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Yer: Fransa… AK Partili Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Avrupa Konseyi’nde konuştu: “Hükümetin görüşlerini raporlara yazmıyorsunuz”Yer: Fransa… AK Partili Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Avrupa Konseyi’nde konuştu: “Hükümetin görüşlerini raporlara yazmıyorsunuz”
Rasim Ozan Kütahyalı'dan çarpıcı Selahattin Demirtaş iddiası! Tarih vererek duyurduRasim Ozan Kütahyalı'dan çarpıcı Selahattin Demirtaş iddiası! Tarih vererek duyurdu
Anahtar Kelimeler:
yangın Uludağ otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

Cezaevinden yazdı: "Geri dönüşü yok! Türkiye riskle karşı karşıya"

Cezaevinden yazdı: "Geri dönüşü yok! Türkiye riskle karşı karşıya"

Gören duyan inanamıyor! Kulüp Başkanı açlık grevine başladı…

Gören duyan inanamıyor! Kulüp Başkanı açlık grevine başladı…

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! 7.7 ile sallandılar... Korkunç görüntüler: Köprü yıkıldı, havuzlar taştı, gökdelen çöktü...

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! 7.7 ile sallandılar... Korkunç görüntüler: Köprü yıkıldı, havuzlar taştı, gökdelen çöktü...

İmamoğlu'nun avukatının gözaltı nedeni belli oldu

İmamoğlu'nun avukatının gözaltı nedeni belli oldu

Taksiciden, Çinli turiste 58 bin liralık İstanbul turu!

Taksiciden, Çinli turiste 58 bin liralık İstanbul turu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.