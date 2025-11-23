Uludağ'daki otel yangınında 10 milyon dolarlık kriz: "Üzerine yıkmaya çalışıyorlar"

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da yapılan denetimlerde, 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatılan 1'inci Bölge'deki Kervansaray Otel’de, 27 Mart’ta saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

MİLLİ KAYAKÇI VE AİLESİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Uludağ'daki itfaiye ve AFAD ekipleri, yangına ilk müdahaleyi yaparken, Bursa’dan bölgeye takviye ekipler de sevk edildi. Binayı tamamen saran alevler güçlükle kontrol altına alınıp söndürüldü. Dumandan etkilenen 9 kişi tahliye edildi. Otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Üsta ile oğlu milli kayakçı Berkin Üsta öldü, eşi Fikriye Üsta ise yaralandı. Fikriye Üsta da tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Yangının çıkış anı otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otelde görevli personel ile kayak malzemeleri satan çalışanlardan oluşan grubun, otelin arka tarafındaki kafe-restoran bölümünün verandasında bulunan şöminenin yanına bıraktığı mangaldan kıvılcımlar sıçradı. Kıvılcamlar, duvardaki süs bitkilerini tutuşturdu. Köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanındaki süs bitkisini tutuşturduğu görüldü. Alevler kısa sürede büyüdü ve tüm oteli sardı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, OTEL MÜHÜRLENDİ

Yangına ilişkin Cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturmada aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve kayak odası çalışanın olduğu 5 şüpheli ve otelin mülk sahibi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişin incelemelerini tamamlamasının ardından otel, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. Jandarmanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı otelde bilirkişi heyeti de inceleme yaptı. Soruşturma sürerken, olaydan 7 ay sonra hazırlanan 74 sayfalık bilirkişi raporunda, eski milli kayak hocasının sahibi olduğu ‘FB Usta’ şirketinin, yangının çıktığı kafe bölümünün kiracısı olduğu iddiasıyla ‘asli kusurlu’ bulunduğu öğrenildi.

"ÇELİŞKİLİ İKİ RAPOR VAR, BU ŞEKİLDE İDDİANAMENİN HAZIRLANMASI İMKANSIZ"

Söz konusu raporun hazırlanan ikinci rapor olduğunu ve ilk bilirkişi raporu ile arasında çelişkiler bulunduğunu belirten Üsta’nın ailesinin avukatı İsmail Eray Çokal, “Mart ayında yangın çıktı. Mart ayından günümüze 8 aydır bir karar çıkmadı. Bu yangında bir aile yok oldu. Aylarca dosyaya rapor gelmedi. Şu anda dosya içerisine gelen raporla, dosyanın başında olay yeniyken yapılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan rapor arasında ciddi çelişkiler var. Yangın olduğunda müdahale eden itfaiyeci ve hukukçu bilirkişilerini almış olduğu raporda, Kervansaray Otel de yangın springlerinin olmaması, duman dedektörlerinin olmaması sebebiyle ‘asli kusurlu’ bulunurken, sonradan gelen raporda nasıl olmuşsa hiçbir şekilde bu konuya değinilmemiş. Dosya içerisinde iki tane çelişkili rapor var. Ve bu şekilde iddianamenin hazırlanması imkansız" dedi.

"YENİ BİR HEYET VE EK RAPOR ALINMASI ZARURİDİR"

Yeni bir heyet ve ek rapor alınması gerektiğini söyleyen Çokal, “Türkiye ucuz ölümler ülkesi olmamalıdır. Son raporda yangının başlangıç alanının yanlış tespit edildiği, dosya kapsamındaki tüm raporlar, kamera kayıtları ve diğer evraklardan anlaşılmaktadır. Düzenlenen bilirkişi raporunda Kervansaray tarafından alt kiralama yapılan hiçbir şirketin sorumluluğuna gidilmeden tespit yapılması, açıkça hukuka aykırıdır. Bilirkişiler tarafından tanzim edilen rapor, yangın sonrası düzenlenen itfaiye ve teknik inceleme raporu ve bilirkişi heyeti ön raporu ile çelişkili olup, bu raporlardaki çelişkilerin giderilmesi açısından, yeni bir heyet ve ek raporu alınması bu dosyada zaruridir" ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK 10 MİLYON DOLAR: "TAZMİNAT TALEPLİ ARA BULUCULUK BAŞVURUSUYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Otelin zararının giderilmesi için Yahya Üsta’nın yasal mirasçısı olarak görünen akrabalarından tazminat istendiğini, otelin bugünkü masraflarıyla rakamın 10 milyon doları bulduğunu söyleyen avukat Eray Çokal, yangının çıktığı kafenin işletmesinin Üsta’da olmadığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Yangın kafe bölümünde çıkıyor ve kafe işletmesi başka bir şirkete aitken ve bunun sözleşmesi dahi varken, buna hiç değinilmeden, kafe işletmecisi Yahya Üsta'ymış ve sanki kendi kafesini kendisi yapmış ve otele de zarar vermiş ve bütün suçlu oymuş gibi bir rapor verilmiş. Üstüne üstlük böyle bir yangında bir aile yok oldu. Ailenin yakınları daha acıları tazeyken, toprağı dahi kurumamışken, biz Kervansaray Otel'in tazminat talepli, ara buluculuk başvurusuyla karşı karşıya kaldık. Ara buluculuk uzlaşmamayla sonuçlandı. En azından biz Kervansaray Otel ve sahiplerinden destek mesajı beklerken ya da bir başsağlığı mesajı beklerken, böyle bir şeyle karşılaşılması, ‘Otel yangınına sebebiyet verdiniz’ şeklinde bir şeyle karşılaşılması, aileyi gerçekten derin bir üzüntüye boğdu. Açıklanabilir bir tarafı yok"

"YÜKÜMLÜLÜKLER DEVREDİLEMEZ, DENETİM YETKİSİ BİNA MALİKİNDEDİR"

Otel sahiplerinin asli kusurlu olduklarını söyleyen Çokal, “Alt kiralama ilişkisi, binanın asli ve yapısal yangın güvenliği yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır. Bu yükümlülükler nitelikleri gereği devredilemediğinden, denetim yetkisi de bina malikinde kalmaya devam etmektedir. Öte yandan dosya kapsamında mevcut tüm kamera kayıtları teknik raporlar ve tanık anlatımları incelendiğinde yangınla illiyet bağı bulunmayan ve Yahya Üsta'nın eşine ait şirketin çalışanları yönünden herhangi bir kusur ve sorumluluk tespit edilmediği, bu nedenle bu şirket ve yetkililerinin olayla bağlantısının bulunmasının hukuken mümkün bulunmadığı sabittir. Bu bilgiler ışığında şu anda haklarında bir adli tedbir dahi olmayan otel sahiplerinin asli kusurlu ve sorumlu olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"ÖLMÜŞ, GÜNAHSIZ BİR İNSANI SUÇLU GÖSTERMEK HANGİ VİCDANA SIĞAR"

Bilirkişi raporunda, kardeşi Yahya Üsta’nın, sahibi olduğu şirket üzerinden suçlu gösterilmesine tepki gösteren Feride Gündüz, "Benim kardeşim yıllardır Uludağ’da kayak öğretmeni ve işletmecilik yapıyordu. Otelin kayak odasını ve telesiyeji işletiyordu. Yangın çıkan kafe-barı kardeşim Yahya işletiyormuş gibi göstermişler. Kesinlikle kardeşimin bar ve kafeyle alakası yoktu. Ölmüş, suçsuz günahsız bir insanı suçlu duruma düşürerek göstermek hangi vicdana sığar? Türk Milli Kayak Takımı’na kardeşim ve oğlu yıllarca hizmet etmiştir. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen, bu haksızlığa karşı sesimizi duyun" dedi.

"YANGINI YAHYA HOCA’NIN ÜZERİNE YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Üsta’nın diğer kardeşi Leyla Yıldız da rapora tepki göstererek, şöyle konuştu:

“Kardeşim kayak odasını işletiyordu. O gece ağabeyim, eşi ve oğlu Berkin kendi odalarına çekilip 5’inci katta yatarken, kat çalışanları ızgara yaptılar ve odalarına çekildi. Otelin kafesi kardeşimin üstüne değildi. İşletmeciliğini başka birisi yapıyordu. Yangının çıktığı şöminenin her tarafı süslerle kaplıydı. Yangını Yahya Hoca’nın üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Onun hiçbir ilgisi yoktu. Yetkili insanları vicdana davet ediyorum. Benim ağabeyim öldü. Onun kemikleri sızlar. Onun üstüne bu suçu yıkmasınlar. Adalet istiyorum. Üstüne basarak söylüyorum, ağabeyimin kafeyle ilgisi yoktu. Kafeyi başkası işletiyordu."

AĞABEYİMİN YANGININ ÇIKTIĞI KAFEYLE BİR ALAKASI YOK

Maile Üsta da ağabeyinin yangının çıktığı otel bünyesindeki kafeyle ilgisinin olmadığını, telesiyejle ulaşılan kafenin kendisine ait olduğunu ve o kafenin başında da kendisinin durduğunu belirterek, “Ben 7 yıldır ağabeyimin yanında çalışıyordum. Yahya, otelin kiracısı olarak, kayak odası bir de telesiyeji işletiyordu. Yangından 1 gün önce ben Uludağ’dan Bursa’ya geldim. Kat çalışanları mangal yakıp, yangın çıkarmış. Benim ağabeyimle, eşi ve oğlu, o sırada odada uyuyorlardı. Benim ağabeyimin yangının çıktığı kafe-barla bir alakası yok" dedi. Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır