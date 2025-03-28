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  4. Uludağ'daki otel yangınında yeni gelişme! Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: 4 şüpheli tutuklandı

Uludağ'daki otel yangınında yeni gelişme! Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: 4 şüpheli tutuklandı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
28.03.2025 23:32
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'daki otel yangınıyla ilgili sosyal medyasından açıklama yaptı. Tunç, "Soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Uludağ'daki otel yangınında yeni gelişme! Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: 4 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uludağ'daki otel yangınıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

İşte Bakan Tunç'un o paylaşımı;

Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında;

  • 4 şüpheli tutuklanmış,
  • 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç Uludağ
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