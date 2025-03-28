Uludağ'daki otel yangınında yeni gelişme! Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: 4 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uludağ'daki otel yangınıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

İşte Bakan Tunç'un o paylaşımı;

Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında;

Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir.

Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.



Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet…