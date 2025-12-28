HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uludağ’a haftasonu akını

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da yılbaşına sayılı günler kala yağan kar yağışı, tesis çalışanları kadar tatilciler ve günübirlikçilerin de yüzünü güldürdü.

Uludağ’a haftasonu akını

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da yılbaşına sayılı günler kala yağan kar yağışı, tesis çalışanları kadar tatilciler ve günübirlikçilerin de yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı zirvede, günübirlik gelenler, doyasıya eğlendi.

Uludağ’a haftasonu akını 1

Kayak merkezlerinin arasında önemli bir yere sahip olan Uludağ’da, cuma gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı, herkesin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 25 santimetreye yükseldiği Uludağ’da hava sıcaklığı ise gece eksi 8 derece, gündüz ise 1 derece olarak ölçüldü. Günübirlik Uludağ’a gelenler bol bol fotoğraf çekinirken, sezona hızlı girenler ise eğitmenler eşliğinde kayak öğrenmeye çalıştı. Kiralık kızaklarla doyasıya eğlenen vatandaşlar, düşe kalka karın keyfini çıkardı. Bir kadının yüzü koyun yere kapaklandığı anlar ise kameralara yansıdı.

Uludağ’a haftasonu akını 2

Kar yağışının yılbaşı haftasında da yağması beklenirken, kar kalınlığının ise 1 metreye kadar çıkması bekleniyor. Jandarma ekiplerinin kuş uçurtmadığı zirvede, siyah jandarma köpeğinin ise beyaza bürünmüş hali herkes tarafından tebessümle karşılandı.

Uludağ’a haftasonu akını 3

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltılar! Liste yayınlandı: Ünlü işletmeci, sosyal medya fenomenleriUyuşturucu operasyonunda yeni gözaltılar! Liste yayınlandı: Ünlü işletmeci, sosyal medya fenomenleri
Elazığ’da yürek ısıtan kurtarma operasyonuElazığ’da yürek ısıtan kurtarma operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Uludağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.