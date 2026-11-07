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Uludağ’da kar başladı, sıcaklık -4 dereceye kadar düştü

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ yeniden beyaz gelinliğini giydi.

Uludağ’da kar başladı, sıcaklık -4 dereceye kadar düştü

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ yeniden beyaz gelinliğini giydi. 1’inci ve 2’nci Oteller Bölgesi’ndeki pistler beyazla kaplandı. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü Uludağ’da yeni sezon hazırlıkları da başladı.

Kar yağışı ile birlikte Uludağ’da kartpostallık görüntüler oluştu. Hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düştüğü zirvede gün içindeki sıcaklık ise -1 derece olarak ölçüldü.
Kar yağışının etkili olduğu Uludağ yolunda ulaşımın aksamaması için Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle zirveye ulaşımı sağlayan güzergâhta yolların kapanmaması için ekiplerin tedbir aldığı belirtildi. Jandarma ekipleri de kar lastiği olmayan araçları zirveye göndermiyor.

Zirvede oteller yeni sezon için ön hazırlıklarına başlarken, sezonun Aralık ayının ortalarında kar durumuna göre açılması bekleniyor.

Yarın ise yağışlı sistemin etkisini kaybedeceği, sıcaklığın daha da düşerek en düşük -8C, en yüksek -2C dolaylarında hissedileceği, bu durumun da mevcut kar örtüsünün donarak kalmasını sağlayacağı belirtildi.

Uludağ’da kar başladı, sıcaklık -4 dereceye kadar düştü 1

Uludağ’da kar başladı, sıcaklık -4 dereceye kadar düştü 2

Uludağ’da kar başladı, sıcaklık -4 dereceye kadar düştü 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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