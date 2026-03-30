HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uludağ’da kış uykusundan uyanan ayı ailesi yemek için Sarıalan’a indi

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı yaklaşık 2 metreye ulaşırken, ayı ailesi ise kış uykusundan uyandı. Aç kalan ayı ailesi yerleşimlerin bulunduğu Sarıalan’a indi.

Uludağ’da kış uykusundan uyanan ayı ailesi yemek için Sarıalan’a indi

Mart ayının son günlerinde baharı karşılamaya hazırlanırken, etkili olan kar yağışı, hem vatandaşları hem de bölgedeki işletmecileri şaşırttı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Uludağ’da doğal yaşam da bu durumdan etkilenirken, yiyecek bulmakta zorlanan ayı ailesi yerleşim alanlarına kadar indi. Sarılan bölgesinde görüntülenen ayılar, özellikle gece saatlerinde yemek arayışına girdi. Ayılar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görünirken, yetkililer dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Uludağ’da kış uykusundan uyanan ayı ailesi yemek için Sarıalan’a indi 1

Uludağ’da kış uykusundan uyanan ayı ailesi yemek için Sarıalan’a indi 2

Uludağ’da kış uykusundan uyanan ayı ailesi yemek için Sarıalan’a indi 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Uludağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.