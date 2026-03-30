Uludağ’da kış uykusundan uyanan ayı ailesi yemek için Sarıalan’a indi

Mart ayının son günlerinde baharı karşılamaya hazırlanırken, etkili olan kar yağışı, hem vatandaşları hem de bölgedeki işletmecileri şaşırttı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Uludağ’da doğal yaşam da bu durumdan etkilenirken, yiyecek bulmakta zorlanan ayı ailesi yerleşim alanlarına kadar indi. Sarılan bölgesinde görüntülenen ayılar, özellikle gece saatlerinde yemek arayışına girdi. Ayılar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görünirken, yetkililer dikkatli olmaları konusunda uyardı.

