Uludağ’da mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Bursa Uludağ Milli Parkı’nda yürüyüş yaparken hava karardıktan sonra mahsur kalan 35 yaşındaki Ö.F., AFAD ve JAK ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.Olay, 27 Eylül 2025 tarihinde saat 19.43 sıralarında meydana geldi.

Olay, 27 Eylül 2025 tarihinde saat 19.43 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.F. isimli şahıs, Sarıalan mevkiinden Zeyniler Mahallesi’ne doğru yürüyüşe çıktı. Havanın kararmasıyla birlikte yönünü kaybeden şahıs, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğunu ancak bulunduğu yerden ilerleyemediğini belirten vatandaş için bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yapılan arama çalışması sonucu şahsı bulunduğu noktadan güvenli bir şekilde tahliye etti.

Uludağ’da mahsur kalan vatandaş kurtarıldı 2

Olay yerinde hazır bulunan UMKE ekipleri tarafından sağlık kontrolleri yapılan vatandaşın herhangi bir sağlık problemi olmadığı bildirildi.

AFAD ekipleri, başarılı operasyonun ardından kuruma dönüş yaptı.

Uludağ’da mahsur kalan vatandaş kurtarıldı 3

