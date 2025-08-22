HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı açıkladı: Çernobil'de patlama sesleri! "Derin endişe duyuyoruz"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde uçaksavar kaynaklı çok sayıda patlama sesi duyulduğunu açıkladı. UAEA, tesisin 5 kilometre uzağında yer alan "Yasak Bölge" üzerinde birkaç dron tespit edildiğini bildirdi. UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, dron faaliyetlerinin artmasından derin endişe duyduğunu vurguladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı açıkladı: Çernobil'de patlama sesleri! "Derin endişe duyuyoruz"

UAEA, Zaporijya Nükleer Santrali ile Çernobil Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "(Dün) Perşembe sabahı, Çernobil'deki UAEA ekibi çok sayıda patlama sesiyle uyandı. Daha sonra, tesisin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki Yasak Bölge'de birkaç dron tespit edildiği ve ekibin duyduğu seslerin uçaksavara ait olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı açıkladı: Çernobil de patlama sesleri! "Derin endişe duyuyoruz" 1

"DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer tesislerin yakınında bildirilen dron faaliyetlerinin artmasından derin endişe duyduğunu vurguladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı açıkladı: Çernobil de patlama sesleri! "Derin endişe duyuyoruz" 2

Grossi, "Nükleer bir kazayı önlemek için askeri güçlerin azami ölçüde itidal göstermesi çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı açıkladı: Çernobil de patlama sesleri! "Derin endişe duyuyoruz" 3

Açıklamada ayrıca, geçen hafta boyunca Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki UAEA ekibinin neredeyse her gün askeri faaliyetler duyduğunu bildirdiği kaydedildi.

Güvenilir soğutma suyu sağlanmasında yaşanan zorlukların sürdüğü belirtilerek, suyun tükenmesiyle ortaya çıkabilecek "soğutma kaybının" nükleer güvenlik açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğu aktarıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hollanda hükümetinde İsrail krizi! Yaptırımların artırılmasını isteyen Dışişleri Bakanı Veldkamp istifa ettiHollanda hükümetinde İsrail krizi! Yaptırımların artırılmasını isteyen Dışişleri Bakanı Veldkamp istifa etti
Kaçak elektrik denetimi yapan dron silahla vurulduKaçak elektrik denetimi yapan dron silahla vuruldu

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Çernobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Talisca' kavgası! Tanju Özcan: "Ali Koç beni arayarak had bildirmeye kalktı"

'Talisca' kavgası! Tanju Özcan: "Ali Koç beni arayarak had bildirmeye kalktı"

Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor: Bir ilk yaşanabilir

Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor: Bir ilk yaşanabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadet Oruç'tan ağıza alınmayacak küfürler ve tehdit! "Ters kelepçeyle aldırtmazsam..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadet Oruç'tan ağıza alınmayacak küfürler ve tehdit! "Ters kelepçeyle aldırtmazsam..."

Kafeterya yıkımı sırasında ortalık savaş alanına döndü: Bir polis yaralandı

Kafeterya yıkımı sırasında ortalık savaş alanına döndü: Bir polis yaralandı

Tel Aviv'de sirenler çalıyor Yemen'den İsrail'e füzeli saldırı

Tel Aviv'de sirenler çalıyor Yemen'den İsrail'e füzeli saldırı

Trump: "Savaşı çözeriz diye düşünmüştüm ama çok fazla öfke var"

Trump: "Savaşı çözeriz diye düşünmüştüm ama çok fazla öfke var"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.