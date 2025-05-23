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‘Uluslararası Bursa Leylek Şenliği’ başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Nilüfer, Mustafakemalpaşa ve Karacabey belediyelerinin katılımıyla düzenlenecek olan ‘Uluslararası Bursa Leylek Şenliği’, 31 Mayıs Cumartesi günü Eskikaraağaç, Fadıllı, Gölyazı, Karaoğlan ve Dorak mahallelerinde başlıyor.

‘Uluslararası Bursa Leylek Şenliği’ başlıyor

Asırlık çınarı, sonsuz ormanları, yeşilin maviye, güneşin göle doyduğu tabiat güzellikleriyle donatılmış olan Bursa, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Uludağ’ın eteklerinde, zamana meydan okuyan bir kültür ve tarih birikimiyle yoğrulan Bursa, bir kez görenin gönlünde yer eden, hafızalara kazınan özel bir kenttir.

Bursa’nın her köşesi ayrı bir doğa hazinesi, ayrı bir kültür durağıdır. İşte bu eşsiz güzelliklerin içindeki Karacabey Eskikaraağaç da, yalnızca Bursa’nın değil, dünyanın ortak mirasıdır. Kuşların rotasında, gölün serinliğinde, toprağın bereketinde varlığını sürdüren Eskikaraağaç ve Uluabat gölü çevresi, geçmişten bugüne uzanan özel bir yaşam alanıdır.

Bursa, kimi zaman bir masal kadar büyüleyici, kimi zaman yaşanmışlıkların derin izlerini taşıyan bir miras; her köşesinde bir öykü barındıran, geçmişle bugünü buluşturan özel bir kenttir. Umudu ve güzelliği aynı anda hissettiren bu topraklar; nice dostluğa, nice efsaneye ve unutulmaz hatıralara ev sahipliği yaptı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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