Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında su korteji yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan kentte, karnaval etkinlikleri Seyhan Nehri'nde devam etti.

Su kortejinde, kano, paddle board ve kürek takımları ile Büyükşehir Belediyesinin gondolları yer aldı.

Nehir kıyısında bir araya gelen vatandaşlar, renkli dumanlar kullanılarak görsel şölen oluşturulan korteji izledi.

Bando takımı da nehirde kurulan platformda gösteri yaptı.

Öte yandan kortejde görevli Bünyamin Türk, kanoyla ilerlerken yanındaki kız arkadaşı Betül Sakınan'a evlenme teklifinde bulundu. Korteji izleyenler çifti alkışladı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır