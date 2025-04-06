HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında su korteji yapıldı

Adana'da 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında su korteji gerçekleştirildi.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında su korteji yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan kentte, karnaval etkinlikleri Seyhan Nehri'nde devam etti.

Su kortejinde, kano, paddle board ve kürek takımları ile Büyükşehir Belediyesinin gondolları yer aldı.

Nehir kıyısında bir araya gelen vatandaşlar, renkli dumanlar kullanılarak görsel şölen oluşturulan korteji izledi.

Bando takımı da nehirde kurulan platformda gösteri yaptı.

Öte yandan kortejde görevli Bünyamin Türk, kanoyla ilerlerken yanındaki kız arkadaşı Betül Sakınan'a evlenme teklifinde bulundu. Korteji izleyenler çifti alkışladı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki madalya ile evlerine döndüler!İki madalya ile evlerine döndüler!
AK Parti’den Özgür Özel’e "cunta yönetimi" yanıtı: ‘Siyasi cehalet!’AK Parti’den Özgür Özel’e "cunta yönetimi" yanıtı: ‘Siyasi cehalet!’

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Takipçileriyle gerildi! Tepkiler sonrası 16 milyon takipçili hesabını kapatıp...

Takipçileriyle gerildi! Tepkiler sonrası 16 milyon takipçili hesabını kapatıp...

DEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan 'yeni örgütlenme' çıkışı!

DEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan 'yeni örgütlenme' çıkışı!

Özgür Özel'le konuşurken öfkelendi! Rakip olacaktı, isyan etti

Özgür Özel'le konuşurken öfkelendi! Rakip olacaktı, isyan etti

Bu tarihe dikkat! Benzin ve motorinde tabela değişecek…

Bu tarihe dikkat! Benzin ve motorinde tabela değişecek…

CHP kurultayında peş peşe son dakika kararları! Hepsi aynı anda telefonunu gösterdi

CHP kurultayında peş peşe son dakika kararları! Hepsi aynı anda telefonunu gösterdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.