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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı paniği

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) Rusya’ya ait bölümünde giderek kötüleşen hava kaçağı nedeniyle istasyondaki dört astronot ve bir kozmonota uzay araçlarına geçmeleri ve muhtemel bir tahliyeye hazırlanmaları talimatını verdi. Kozmonotlar Sergey Kud-Sverchkov ve Sergei Mikayev ise tahliye prosedürlerine katılmadı. ISS’in 27 yıllık tarihinde istasyon hiçbir zaman tahliye edilmediği belirtildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı paniği

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) hava kaçağı paniği yaşandı. İstasyonun Rusya’ya ait bölümünde meydana gelen hava kaçağının giderek kötüleştiği öğrenildi. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kötüleşen hava kaçağı nedeniyle dört astronot ve bir kozmonota istasyona kenetli Crew Dragon uzay aracına geçmeleri, acil tahliyeyi gerektirecek bir duruma karşı uzay giysilerini giymeleri ve muhtemel bir tahliyeye hazırlanmaları talimatını verdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu nda hava kaçağı paniği 1

İKİ KOZMONOT TAHLİYE PROSEDÜRLERİNE KATILMADI

İsmi açıklanmayan üst düzey bir NASA yetkilisi, son aylarda nispeten küçük seviyelerde seyreden hava kaçağının bugün yükseldiğini söyledi. NASA yetkilisine göre, tahliye prosedürlerine katılmayan kozmonotlar Sergey Kud-Sverchkov ve Sergei Mikayev, hava sızıntısına neden olduğunu düşündükleri çatlağa ulaşabilmek için belirli bir bölmeyi testereyle açmaya çalışıyor. Yetkili, NASA'nın bu yönteme karşı çıktığını ve bu nedenle Houston'daki görev kontrol merkezinin güvenli bölge prosedürlerini devreye soktuğunu belirtti.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Uluslararası Uzay İstasyonu nda hava kaçağı paniği 2

27 YILLIK TARİHİNDE İSTASYON HİÇBİR ZAMAN TAHLİYE EDİLMEDİ

Astronotların uzayda yaşayıp çalıştığı bir laboratuvar olarak hizmet veren ISS'nin iki ana işletmecisi olan NASA ile Roscosmos, aylardır istasyonun kritik bölümlerinden biri olan Zvezda servis modülündeki küçük hava kaçaklarının nedeni ve nasıl giderileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuyordu. ISS’in 27 yıllık tarihinde istasyon hiçbir zaman tahliye edilmedi.

İSTASYONDA ŞU ANDA 7 ASTRONOT BULUNUYOR

İstasyonda şu anda iki farklı görev kapsamında 7 astronot bulunuyor. Şubat ayında istasyona ulaşan Crew-12 ekibinde NASA astronotları Jessica Meir ve Jack Hathaway, Avrupa Uzay Ajansı astronotu Sophie Adenot ile Roscosmos kozmonotu Andrey Fedyaev yer alıyor. Kasım ayında gelen diğer ekip ise Amerikalı astronot Christopher Williams ile Rus kozmonotlar Sergey Kud-Sverchkov ve Sergei Mikayev'den oluşuyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu nda hava kaçağı paniği 3

"GÜVENLİ BÖLGE" UYGULAMASI NADİREN KULLANILIYOR

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda "güvenli bölge" uygulaması da nadiren kullanılıyor. Son yıllarda istasyona çarpma riski taşıyan uzay çöpleri ve hava kaçağı oranlarındaki değişimler bu prosedürün uygulanmasına neden olmuştu.

05 Haziran 2026
05 Haziran 2026

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uzay NASA abd
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