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  4. Ümit Özdağ’a üzücü haber! Tutukluluk haline edilen itiraz, mahkeme tarafından reddedildi

Ümit Özdağ’a üzücü haber! Tutukluluk haline edilen itiraz, mahkeme tarafından reddedildi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.02.2025 09:27
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın avukatları, tutukluluğun kaldırılması talebiyle mahkemeye başvurmuştu, ancak mahkeme, itirazı kabul etmeyerek Özdağ’ın cezaevindeki durumunun devam etmesine karar verdi.

Ümit Özdağ’a üzücü haber! Tutukluluk haline edilen itiraz, mahkeme tarafından reddedildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluk haline yapılan itiraz, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Özdağ’ın avukatları tarafından sunulan 'tutukluluğa itiraz' başvurusu, mahkeme tarafından olumsuz sonuçlandı.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU

Özdağ’ın cezaevindeki durumu değişmedi. Partisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama, Özdağ’ın tutukluluğunun devam edeceğini duyurdu.

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sosyal medya Ümit Özdağ mahkeme Zafer Partisi tutuklu
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