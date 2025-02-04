Ümit Özdağ’a üzücü haber! Tutukluluk haline edilen itiraz, mahkeme tarafından reddedildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluk haline yapılan itiraz, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Özdağ’ın avukatları tarafından sunulan 'tutukluluğa itiraz' başvurusu, mahkeme tarafından olumsuz sonuçlandı.
Özdağ’ın cezaevindeki durumu değişmedi. Partisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama, Özdağ’ın tutukluluğunun devam edeceğini duyurdu.
Büyük Türk Milleti,— Ümit Özdağ (@umitozdag) January 24, 2025
Binlerce genç Mehmetçik, polis, korucu kardeşimiz hayatlarının baharında şehit oldu.
Binlerce genç Mehmetçik, polis ve korucu kardeşimiz gazi oldu.
Genç öğretmen kardeşlerimiz şehit edildi.
Gara’da PKK'nın elinde rehin tutulan 11 asker ve istihbaratçı… pic.twitter.com/ViJ06RAnVg
Okuyucu Yorumları 0 yorum