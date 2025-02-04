Ümit Özdağ’a üzücü haber! Tutukluluk haline edilen itiraz, mahkeme tarafından reddedildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluk haline yapılan itiraz, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Özdağ’ın avukatları tarafından sunulan 'tutukluluğa itiraz' başvurusu, mahkeme tarafından olumsuz sonuçlandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU

Özdağ’ın cezaevindeki durumu değişmedi. Partisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama, Özdağ’ın tutukluluğunun devam edeceğini duyurdu.

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