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Ümit Özdağ'dan cezaevinden Saraçhane'ye mektup! Polislere seslendi: "Türk halkının temsilcilerine Türk polisi olarak davranın"

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
23.03.2025 21:53
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Silivri Cezaevi'nde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkan'ı Ümit Özdağ, Saraçhane'ye mektup gönderdi. Özdağ mektubunda polislere seslendi.

Ümit Özdağ'dan cezaevinden Saraçhane'ye mektup! Polislere seslendi: "Türk halkının temsilcilerine Türk polisi olarak davranın"

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkan'ı Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'ye mektup gönderdi.

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"POLİS KARDEŞLERİM BU İNSANLAR SİZİN HALKINIZ"

Ümit Özdağ'ın mektubunu Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu okudu. Özdağ mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Türk milletinin değerli evlatları,
Sevgili İstanbullular, Mustafa Kemal’in Askerleri,

Sizleri Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda 62 günden bu yana tutulduğum hücremden sevgiyle selamlıyorum. Her akşam hücremde televizyonlarda, sizlerin Saraçhane ve bütün Türkiye’deki asil demokrasi ve hukuk mücadelenizi izliyorum. Soğukkanlı ama heyecanlı, vakur duruşunuz ve kararlı tavrınız ile bütün dünyayı etkiliyorsunuz. Hem tavizsiz şekilde hukuk ve demokrasi, hem milli üniter ve laik Türkiye Cumhuriyeti mücadelesi vermeniz ülkemizin geleceğinin güvencesidir.

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Bu mücadeleyi verirken bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuka saygılı, provokasyonlara kapalı şekilde davranacağınıza eminim. Siz bu mücadele ile sadece Ümit Özdağ’a, haksız şekilde tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmıyorsunuz. Siz Türkiye’nin geleceğine sahip çıkıyorsunuz. Sizlerin demokratik bir hukuk devletinde yaşamasına sahip çıkıyorsunuz.

Muhalefete 2. sınıf yurttaş muamelesi yapılmasına, düşman ceza hukuku uygulanmasına karşı çıkıyorsunuz. Karşı çıkmaya, hukuk devleti mücadelesine devam edin değerli kardeşlerim. Ve sevgili polis kardeşlerim,

Eski bir polis akademisi hocası olarak sizlere de sesleniyorum. Bu insanlar sizin halkınız, bu insanlar sizin çocuklarınız. Onlara, Türk halkının temsilcilerine sadece Türk polisi olarak davranın lütfen. Tanrı hem gençliğimizi, hem de bizleri koruyan güvenlik güçlerimizi korusun. Hepinizi kucaklıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Ümit Özdağ
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