Ümit Özdağ hakkında beraat kararı!

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla yargılanan Ümit Özdağ’ın beraatına karar verdi.
24.12.2025 10:53
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasından beraatine karar verildi.Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
