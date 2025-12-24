Ümit Özdağ hakkında beraat kararı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasından beraatine karar verildi.Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır