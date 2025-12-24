HABER

Ümit Özdağ hakkında beraat kararı!

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla yargılanan Ümit Özdağ’ın beraatına karar verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasından beraatine karar verildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Ümit Özdağ
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

