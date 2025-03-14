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  4. Ümit Özdağ'ın son hali ortaya çıktı! Yeni fotoğrafa bakanların gözünden bir detay kaçmıyor

Ümit Özdağ'ın son hali ortaya çıktı! Yeni fotoğrafa bakanların gözünden bir detay kaçmıyor

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
14.03.2025 17:43
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53 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf geldi. Fotoğraftaki bir detay dikkatlerden kaçmadı.

Ümit Özdağ'ın son hali ortaya çıktı! Yeni fotoğrafa bakanların gözünden bir detay kaçmıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 21 Ocak'tan beri cezaevinde. Kendisinin son halini kız kardeşi Hilal Özdağ Sevgili paylaştı. Ümit Özdağ'ın yaklaşık 2 aylık cezaevi sürecinde zayıflaması fotoğraf karelerine de yansıdı.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN SON HALİNİ KARDEŞİ PAYLAŞTI

Kardeşi Hilal Özdağ Sevgili, sosyal medya hesabından Ümit Özdağ ile fotoğrafını paylaşırken şu notu düştü:

"Geçtiğimiz cuma günü Silivri'de açık görüş günüydü. Sabah 8'de Zafer Otağı'ndaki gece nöbetini tamamlamış genç kardeşlerimizi ziyaret ettikten sonra Zafer Partisi Sözcüsü Sayın Azmi Karamahmutoğlu ve İl Başkanı Sayın Hakan Akşit ile görüş için cezaevine geçtik. Benim canımın içi ağabeyim, Türkiye'nin 'Baba Muhalefet'i içeride de çalışmaya, mücadeleye devam ediyor."

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EN SON 7 ŞUBAT'TAKİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Ümit Özdağ, 3 Mart'ta yaptığı paylaşımda 7 Şubat'ta annesiyle kardeşinin cezaevi ziyaretindeki fotoğrafını paylaşmıştı. Bu fotoğrafla karşılaştırıldığında Ümit Özdağ'ın zayıflamış olması dikkatlerden kaçmadı.

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Özdağ bu paylaşımında "Sevgili annem Gönül Özdağ ve kız kardeşim Hilal Özdağ Sevgili, 7 Şubat’ta Silivri cezaevine geldikleri zaman çekilen fotoğrafların bana teslim edilmesi biraz vakit aldı. Kaç yaşında olursan ol, annen için anne kuzusu oluyorsun. Sevgili anne, ellerinden öpüyorum." ifadelerine yer vermişti.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İHA'nın aktardığına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

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Hazırlanan iddianamede şüpheli Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Öte yandan, şüpheli Özdağ'ın tutuklu olarak bulunduğu üzerine atılı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan ise soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Silivri Ümit Özdağ Zafer Partisi
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