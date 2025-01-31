Ümit Özdağ'ın 'suikast' iddiası sonrası Tuncay Özkan'dan çok tartışılacak sözler! "Fare zehiri verdiler bana" dedi ve ekledi: "Özdağ kuru soğan yememeli'

Zafer Partisi Ümit Özdağ hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Özdağ, cezaevine girerken "Tek endişem Kaşif Kozinoğlu gibi bir suikasta uğramaktır" demişti. Özdağ'ın açıklamaları yeni bir tartışma başlatırken CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan çok tartışılacak sözler geldi.

TUNCAY ÖZKAN: "CEZAEVİNDE ZEHİRLENMİŞTİM"

Özkan, dün Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Özdağ'ın sözleriyle ilgili olarak "Cezaevinde zehirlenmiştim. Kanımda çok yüksek oranda iki madde tespit edildi. Fare zehirini eritmişler ve yemeklere katmışlar" dedi. Cezaevine girdiği dönemde FETÖ'cülerin cezaevi yönetimine hakim olduğunu ifade eden Özcan, hayatını Yüzbaşı olan bir askere borçlu olduğunu aktardı.

Özkan, "Özdağ'a şunu tavsiye ederim: Yediğine içtiğine dikkat etsin. Soğan yemesin. Kaynatmadan asla yemesin" dedi.

Özkan'ın açıklamasından satır başları:

- Siz yaklaşık 6 yıl cezaevinde kaldınız. Cezaevi koşullarını çok iyi biliyorsunuz. Özdağ'ın gitmeden 'Bana Suikast yapılacak' açıklaması önemliydi. Kaşif Kozinoğlu'nu hatırlatarak söyledi. Cezaevinde böyle şeyler olur mu?

"FARE ZEHİRİNİ ERİTMİŞLER"

"Olur. Bu Fetullah Gülen olgusundan sonra cezaevleri adeta bir kaleye dönüştü onların. Bütün yönetim kadroları onların elindeydi. Cezaevlerini biz o zaman tanıdık, gördük. Cezaevlerinde bu işler çok rahatlıkla yapılabiliyor. CHP vekili olmadan önce ve sonra çok büyük sağlık sorunlarıyla karşılaştım. Çünkü cezaevinde zehirlenmiştim. Kanımda çok yüksek oranda iki madde tespit edildi. Buna bağlı sağlık sorunları yaşadım ve bu cezaevinde başıma geldi. Fare zehirini eritmişler ve yemeklere katmışlar. Halen devam eden sağlık sorununu birlikte yaşadım.

"BURADA ÖLECEKSİNİZ"

Özdağ kuru soğan yememeli. Bu maddeleri soğana enjekte ediyorlar. Serum içinde de veriyorlar, çok dikkat etmek gerek. Cezaevinde çok rahatsızlandım. Koltuk altlarım, bacak aralarımda ve yüzümde yaralar çıktı. Siz gelip gidiyordunuz portakal sarısı renge büründüm. O sırada bir asker bana geldi dedi ki 'Abi ben sizi çok severim. Bu ülke için çok şey yaptınız ama siz burada öleceksiniz.' Nasıl yani dedim. Bana 'İçerideki konuşmaları ve yapılan muameleri görüyoruz. Siz öleceksiniz' dedi. 'Sağlık sorunlarınız çok artacak, öleceksiniz' dedi. 'Buradan gidin' dedi bana. Doktor arkadaşımı beni muayene etmesi gerektiğini askere söyledim. Çünkü bizi doktora götürmüyorlar. Arkadaşım tuvalette kan örneklerimi aldı. Bana geldi, 'Ne yiyorsan kes, hiçbir şey yeme' dedi. Beni kurtaran doktor arkadaşımdır. Onun uyarısı olmasaydım, ölmüştüm. Yüzbaşı olan asker sayesinde bana arka tarafta ambulansta müdahalelerde bulundu ve hayata tutundum. İlk kan tahlillerimde kanımda çok yüksek miktarda fare zehiri çıktı. Ben onun üzerine cezaevinden gelen yemekleri kestim, gelen yemekleri de tuvalete döktüm. Yememek de dikkat çeker. Ve yemekleri iki kez kaynar sudan geçirerek yemeye başladım.

Bu abartma değil, kanıtlarımız var. Her şey ortada rapora bağlı. Türkiye'de radyoaktif madde saptanamıyor. Almanya'da tedavi gördüm. Türkiye'de FETÖ'cülerin gözetiminde bu zehir hikayesini çok etkin bir şekilde kullandılar. 23 Ergenekon tutuklusu cezaevinde hayatını kaybetti.

Özdağ'a şunu tavsiye ederim: Yediğine içtiğine dikkat etsin. Soğan yemesin. Kaynatmadan asla yemesin."