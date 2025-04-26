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Umman'da kritik görüşme! İran ile ABD arasındaki üçüncü tur görüşmeleri sona erdi

İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan görüşmelerin üçüncü turu sona erdi. Taraflar henüz görüşmelerin sonucu hakkında açıklama yapmadı.

Umman'da kritik görüşme! İran ile ABD arasındaki üçüncü tur görüşmeleri sona erdi

İran devlet televizyonu, İran ile ABD arasında Maskat'ta süren görüşmelerin tamamlandığını duyurdu. Umman'da iki ülke arasında hem uzmanlar düzeyinde teknik müzakereler hem üst düzey diplomatik görüşmeler gerçekleştirildi.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Taraflar henüz görüşmelerin sonucu hakkında açıklama yapmadı.

MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya gelmişti. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
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