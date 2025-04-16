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Umman ile Hollanda arasında bir dizi anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı

Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın, Kral Willem Alexander'ın davetlisi olarak gerçekleştirdiği Hollanda ziyaretinde iki ülke arasında bir dizi anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Umman ile Hollanda arasında bir dizi anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bin Tarık, Hollanda ziyaretini tamamladı.

Bin Tarık, Hollanda ziyareti kapsamında Kral Willem Alexander ve Başbakan Dick Schoof ile bir araya geldi.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunuldu.

Umman Sultanı'nın Hollanda ziyareti sırasında iki ülke arasında çeşitli alanlarda bazı anlaşma ve mutabakat zaptları imzalandı. Söz konusu anlaşmaların içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan iki ülkeden iş insanlarının katılımıyla yenilenebilir enerji, sürdürülebilir lojistik ve su sektörlerinde yatırım imkânlarının görüşüldüğü ortak toplantıda ise özellikle karbon nötrlüğü ve yeşil hidrojene odaklanıldı.

Taraflar, Umman'ın Salalah ve Sohar limanları ile Hollanda'nın Rotterdam ve Amsterdam limanları başta olmak üzere denizcilik sektöründe işbirliği olanaklarını ele aldı.

İki ülke arasındaki işbirliğine kültür, bilim ve spor alanlarının dahil edildiği görüşmelerde hükümetler, akademi ve iş dünyası arasındaki işbirliği yoluyla bilgi alışverişinin ve inovasyonun teşvik edilmesinin önemi vurgulandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Umman
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