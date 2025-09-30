HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ümraniye’de astıkları pankart ile tehditte bulunmuşlardı! Adliyeye sevk edildiler

Ümraniye’de astıkları pankart ile tehditte bulunan 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Halk arasında korku ve paniğe sebep olmak amacıyla tehdit' suçundan adliyeye sevk edildi.

Ümraniye’de astıkları pankart ile tehditte bulunmuşlardı! Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir binaya asılan tehdit içerikli pankartla ilgili çalışma başlattı. 'Halk arasında korku ve panik oluşturmak' ve 'Kamu düzenini zedelemek' amacıyla pankartı astığı değerlendirilen şüphelilerin kimliği belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Üzerinde "Kim bu mahallede tefecilik yaparak garibanı ezerse karşısında bizi bulur" yazısı olan pankartın asılmasını yurt dışında bulunan E.Ö. isimli kişinin organize ettiği, 6 şüphelinin ise pankartı astığı belirlendi. Düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bingöl’de trafik kazası: 5 YaralıBingöl’de trafik kazası: 5 Yaralı
Ticari taksi ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 yaralıTicari taksi ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Ümraniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.