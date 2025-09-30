Ümraniye’de astıkları pankart ile tehditte bulunmuşlardı! Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir binaya asılan tehdit içerikli pankartla ilgili çalışma başlattı. 'Halk arasında korku ve panik oluşturmak' ve 'Kamu düzenini zedelemek' amacıyla pankartı astığı değerlendirilen şüphelilerin kimliği belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Üzerinde "Kim bu mahallede tefecilik yaparak garibanı ezerse karşısında bizi bulur" yazısı olan pankartın asılmasını yurt dışında bulunan E.Ö. isimli kişinin organize ettiği, 6 şüphelinin ise pankartı astığı belirlendi. Düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır