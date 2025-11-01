Ümraniye'de babası tarafından öldürülen çocuğun ve amcasının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak'ta bulunan bir apartmanda dün saat 21.00 sıralarında iddiaya göre, Fatih Y., henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklarıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, 9 yaşındaki oğlu Harun Yahya Y.'ye bıçakla saldırdı. Büyük oğlu durumu aynı apartmanda yaşayan amcası Metin Y.'ye bildirerek yardım istedi. Eve gelen Metin Y., olaya müdahale etmek isterken kardeşi Fatih Y. tarafından kalbinden ve sırtından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Harun Yahya Y. ile Metin Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Fatih Y., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

CENAZELER ADLI TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Harun Yahya Y. ve amca spor eğitmeni Metin Y.'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından bugün yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan 3 çocuk babası Fatih Y.'nin daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Fatih Y.'nin, küçük oğlunu öldürdükten sonra 14 yaşındaki büyük oğlunu da bıçakla kovaladığı sırada kardeşi ile daire kapısında karşılaştığı, kardeşini de bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

BABA TUTUKLANDI

Cenazelerin yarın Ümraniye Yenidoğan Merkez Camisinde öğlen namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi. Gözaltına alınan Fatih Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fatih Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'EVDE OTURUYORDUK, YUKARIDAN BİR GÜRÜLTÜ GELDİ'

Olayın ardından konuşan Fatih Y.'nin yakını İsmail Y., "Biz evde oturuyorduk. Yukarıdan bir gürültü geldi. Kapıyı açtık. Açtığımızda çocuğu zaten evde bıçaklamıştı. Çocuk herhalde merdivenlerden kaçmaya çalıştı. Biz bizzat gördük onu. Bıçağı vurmuş çocuğa, çocuk düşmüş. Düştüğü halde tekrar vurmuş. Onu öldü diye bıraktıktan sonra gitmiş, 10 yaşındaki kendi çocuğunu da öldürmüş. Ondan sonra zaten direkt kaçmış. Tedavi görüyordu, her gün 5-6 tane ilaç kullanıyordu. İlaçları kullandığı zaman gayet iyiydi, hiçbir sıkıntı yoktu. İlaç kullanmadığı zaman kendi ailesine zarar veriyormuş zaten. Hanımıyla da bayağı problemleri vardı. Hatta hanımının da cenazesi vardı; bir gün önce Giresun'a cenazeye gitmişti. Oradaki cenazesini defnetmeden sabah buraya geldi. Aileden de bayağı problemleri vardı. Ama bu ölen abisi de çok sevilen bir çocuk, çok iyi bir çocuktu. Herkese yardımcı olan bir çocuktu. Biz ne olduğunu anlayamadık" dedi.Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır