HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ümraniye'de depo yangını: Bir işçi dumandan etkilendi

Ümraniye'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Ümraniye'de depo yangını: Bir işçi dumandan etkilendi

Yangın, saat 16.30 sıralarında Tepeüstü Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin deposunda çıktı. Yoğun dumanı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerinden olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Ümraniye de depo yangını: Bir işçi dumandan etkilendi 1

DUMANDA ETKİLENEN İŞÇİ TEDAVİ EDİLDİ

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir işçi sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Ümraniye de depo yangını: Bir işçi dumandan etkilendi 2

(İHA)

15 Kasım 2025
15 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı ziyaret ettiCHP'li Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyaman köy evlerine ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyaman köy evlerine ziyaret
Anahtar Kelimeler:
yangın Ümraniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.