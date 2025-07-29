HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ümraniye'de korku dolu anlar: Sokak ortasında kafasına silah dayadığı kadını darbetti!

İçerik devam ediyor

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde gündüz vakti korku dolu anlar yaşandı. Bir kişi elindeki silahla sokak ortasında kadını darbetti. Şüphelinin kadının başına silah dayayarak bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekiler şüpheliyi bağırarak durdurmaya çalıştı.

Olay Ümraniye’de meydana geldi. Elinde silah bulunan bir şüpheli kadını sokak ortasında darbetti. Tekme ve tokatlarla kadına saldıran şüpheliye, çevredeki bir kişi engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Ümraniye de korku dolu anlar: Sokak ortasında kafasına silah dayadığı kadını darbetti! 1

Darbedilen kadın yerde oturduğu sırada şüpheli bu kez kadının kafasına silah doğrulttu. Olayı gören bir çevre sakini bağırarak şüpheliyi durdurmaya çalıştı.

Ümraniye de korku dolu anlar: Sokak ortasında kafasına silah dayadığı kadını darbetti! 2

Çevreden geçen bir kişi yanına geldiği şüpheliyi ikna etmeye çalıştı ardından da şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

Ümraniye de korku dolu anlar: Sokak ortasında kafasına silah dayadığı kadını darbetti! 3

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ataşehir'de 15 milyonluk saldırı!Ataşehir'de 15 milyonluk saldırı!
Şiddet ve tehdit eden eski eşine söylediği sözden hapis cezası aldı!Şiddet ve tehdit eden eski eşine söylediği sözden hapis cezası aldı!

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ümraniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yaptırım olmadıkça bu olaylar katlanarak devam eder.
Anasına bacısına yapılsa diye düşünmez bu tipler Kadına kalkan El Bilekten Kesilmesi gerek Alçak Yaratık utanmadan silah dayıyor ve tekme atıyor Bunu 10 yıl günde 12 saat Kömür Madeninde Çalıştırmaları Gerek Ozaman Islah Olur
En Çok Okunan Haberler
Mynet doğrusunu öğrendi! Gaziantep’te Mercedes otomobilini ayakları dışarıda kullanan kişi başsavcı mı?

Mynet doğrusunu öğrendi! Gaziantep’te Mercedes otomobilini ayakları dışarıda kullanan kişi başsavcı mı?

Gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı! Yıllarca gizlemişler

Gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı! Yıllarca gizlemişler

CHP lideri Özgür Özel: "O gece siyaseti bırakacağım"

CHP lideri Özgür Özel: "O gece siyaseti bırakacağım"

Herkesin beklediği o gün geliyor! 31 İl birden yaşayacak

Herkesin beklediği o gün geliyor! 31 İl birden yaşayacak

4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı

4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı

Akciğerine kaçtı! Hayvansever vatandaşın talihsiz ölümü

Akciğerine kaçtı! Hayvansever vatandaşın talihsiz ölümü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.