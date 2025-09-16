HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ümraniye'de korkunç olay! Ağaçta asılı halde cansız bedeni bulundu

Ümraniye’de bir kişinin cansız bedeni ağaçta asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ümraniye'de korkunç olay! Ağaçta asılı halde cansız bedeni bulundu

Ümraniye’deki korkunç olay, gece saatlerinde meydana geldi. Cadde kenarındaki ağaca asılı halde bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ümraniye de korkunç olay! Ağaçta asılı halde cansız bedeni bulundu 1

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, ceset üzerinde inceleme yaptı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, incelemelerin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ümraniye de korkunç olay! Ağaçta asılı halde cansız bedeni bulundu 2

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Ümraniye de korkunç olay! Ağaçta asılı halde cansız bedeni bulundu 3

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye mi geçecek? İstifalar sonrası, dengeler değiştiBayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye mi geçecek? İstifalar sonrası, dengeler değişti
İsrail katliamına devam ediyor! Gazze'ye kara harekatı başlatıldıİsrail katliamına devam ediyor! Gazze'ye kara harekatı başlatıldı

Anahtar Kelimeler:
polis Ümraniye soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.