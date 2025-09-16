Ümraniye'de korkunç olay! Ağaçta asılı halde cansız bedeni bulundu

Ümraniye’deki korkunç olay, gece saatlerinde meydana geldi. Cadde kenarındaki ağaca asılı halde bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, ceset üzerinde inceleme yaptı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, incelemelerin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır