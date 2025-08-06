Ümraniye'de şehirler arası yolcu otobüsünde yangın çıktı, yolcular tahliye edildi

Ümraniye'de seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 21.15 sıralarında Şerifali Mahallesi Alptekin Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 MAZ 141 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü, yanık kokusu alması nedeniyle otobüsü sağa çekti. Kokunun artması üzerine motor kısmını kontrol eden şoför ve çevredekiler, otobüsün motor kısmından alev aldığını fark etti.

YOLCULAR OTOBÜSTEN TAHLİYE EDİLDİ

Yangının büyümesi üzerine yolcular otobüsten tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan otobüse itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilirken, olayda yaralanma olmadığı öğrenildi.

(İHA)

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