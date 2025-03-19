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Ümraniye'de sokak pprtasında kurşun yağmuru! Araları sadece 700 metre: Birinden çıkıp diğerine gitmişler

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
19.03.2025 07:17
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Ümraniye'de aralarında yaklaşık 700 metre olan 2 pastane, aynı dakikalarda motosikletli kişiler tarafından kurşunlandı. Saldırıda ölen ya da yaralanan bulunmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ümraniye'de sokak pprtasında kurşun yağmuru! Araları sadece 700 metre: Birinden çıkıp diğerine gitmişler

Olay, saat 00.30 sıralarında Ümraniye'de bulunan iki ayrı pastanede meydana geldi. Motosikletli kişiler, önce Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan bir pastaneye silahla ateş ederek uzaklaştı. Şüpheliler daha sonra 700 metre ilerideki Adem Yavuz Caddesi üzerinde bulunan başka bir pastaneye daha silahla saldırı gerçekleştirerek olay yerinden kaçtı.

ISTANBUL---UMRANIYEDE-2-PASTANE-ART-ARD_617974_182887

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Her iki saldırıda da ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerlerinin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri pastanelerin çevresinde yaptıkları incelemelerde çok sayıda boş kovan tespit etti.

Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ISTANBUL---UMRANIYEDE-2-PASTANE-ART-ARD_617977_182887

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
silah pastane
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